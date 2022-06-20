Бизнес-форум и fashion-показ Dessert Rose в Москва Сити

2 июля в легендарной башне «Москва Сити» в ресторане «Мост» пройдет бизнес-форум в поддержку российских дизайнеров. Каждый участник сможет рассказать о своем бизнесе, поделиться моделями успеха. Настоящим украшением вечера и деловой программы станет fashion-показ Dessert Rose.

Организаторы: Снежанна Питиримова и Маргарита Рыцарева.

Среди гостей представители СМИ, блогеры, инвесторы, медийные персоны и российские артисты.

Свои коллекции представят:

Елена Шип, дизайнер исторического костюма. Лауреат конкурсов дизайнеров по направлению «Исторический fashion». Дизайнер представит невероятную коллекцию в стиле «Восток» и «Гарем», гости увидят костюмы от древнего Египта до Османской империи, золотым крылом взмахнет сказочная птица Феникс. Елена обещала сюрпризы, какие? Узнаем 2 июля.

Шевченко Валерия, бренд «VALERI», модель, художник, дизайнер, модельер из города Луганска. Автор коллекций: «Ода Индии», «Милитари», «Воительница», «Московия». Ее работы публиковались в международных иностранных журналах «Horizont», «IGNITE». Победительница республиканского конкурса «Нить Ариадны». Дизайнер продолжит тему востока и представит коллекцию «Ода Индии»: необыкновенная, завораживающая красота востока пленит и манит своей загадочностью, изяществом, нежностью, лёгкостью и утончённостью. Летящие, легкие ткани, словно сотканные из воздуха, украшенные драгоценными камнями, выглядят сказочно, красиво и нежно.

От нежности и духовности Индии дизайнер погрузит нас в мир войны – коллекция «Милитари». По мнению Валерии, важна не суть военной формы, сколько ее силуэт, аксессуары, и ткани с военным принтом, создающие дух военного времени. Ключевым декором стиля милитари являются такие элементы как: большие плечи, нашитые погоны, блестящие пуговицы. Эти элементы можно наблюдать на пальто, пиджаках, брюках и ботинках. Коллекция придумана с учетом того, что в повседневной жизни имея пару костюмов их можно сочетать и комбинировать друг с другом, при этом одежда разных силуэтных форм, от прямого до объемного.

Светлана Крошкина, молодой талантливый дизайнер, дебют которой состоялся в 2021 году. Но уже успела стать Дипломантом серьезных модных проектов: FASHION MEETING WINTER 2021, FASHION MEETING SUMMER 2022, BADIYAR FASHION GROUP 2022, FASHION WEEK AWARDS 2022. Светлана представит коллекцию «Пижамный Гламур» от бренда SECRET LINE. Это эксклюзивные костюмы для себя любимой: яркие, как сама жизнь, в единственном экземпляре. Как говорится, ни в чём себе не отказывай! Также будет представлена коллекция «Пляжный Восторг» - пеньюары для самой красивой. Флиртуй, соблазняй, интригуй – главный месседж коллекции!

Maria Kaz, питерский дизайнер фантастических свадебных, вечерних и будуарных платьев. В платье от этого бренда Вы почувствуете себя легкой и загадочной и в то же время страстной и роковой красавицей! Все платья отшиваются вручную на заказ. Maria Kaz - постоянная участница Недель моды, съемок для глянца как в России, так и за ее пределами. Работы мастера публикуются в глянцевых журналах: Ossma, Marika, Top people, Ikon, Elegant и многих других. За время существования бренда, его платья стали известны в разных странах мира, таких как: Италия, Испания, Израиль, Доминиканская Республика. 2 июля лаундж модели представят чувственные образы из коллекции "Waiting for a miracle" («В ожидании чуда»), дополнят look авторские украшения бренда.

Свои коллекции представят и другие участники вечера.

Официальный глянцевый партнер: журнал Melon Rich