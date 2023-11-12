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Юлия Анатольевна Бурулева

Black Friday у бренда базового нижнего белья и одежды belle you

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  • 12 Ноября 202300:16

С 11 ноября в belle you стартует сезон скидок. Бренд присоединится к ежегодному сезону распродаж и примет участие в Международном Дне Шопинга, Черной пятнице, а также Киберпонедельнике.

Вас ждут целых 5 этапов специальных предложений от бренда на большой выбор любимых базовых моделей нижнего белья, одежды для дома и спорта. Такое нельзя пропустить!

Следите за новостями в социальных сетях и присоединяйтесь к сезону скидок belle you, который пройдет в магазинах и на сайте belleyou.ru

 

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