Главным мероприятием форума «Недели Российского Ритейла», на котором ведущие представители российского торгового бизнеса вместе с представителями государственной власти обсудили положения розничной торговли в России, а также условия дальнейшего развития рынка ритейла в стране, стала стратегическая сессия - Болевые точки ритейла: проблемы и пути решения.

На этой встрече присутствовали:

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России,

Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries,

Екатерина Лобачева, президент Х5 Group,

Руслан Исмаилов, заместитель генерального директора, директор по управлению розничной сетью «Магнит»,

Сергей Беляков, управляющий директор OZON,

Михаил Дубин, председатель совета директоров Центр развития перспективных технологий,

Максим Протасов, руководитель АНО «Российская Система Качества»,

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления «Сбер»,

Сергей Борисов, председатель Попечительского Совета «ОПОРЫ РОССИИ»,

Владимир Гутенев, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и экономической политике,

Евгений Нифантьев, депутат Государственной думы РФ,

Станислав Наумов, депутат Государственной думы РФ,

Дмитрий Зубов, председатель Совета Центросоюза России,

Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,

Владлен Максимов, вице-президент НП ОПОРА, президент Ассоциации малоформатной торговли,

Денис Сологуб, президент ТС «Азбука Вкуса»,

Мария Давыдова, генеральный директор ГК «Детский мир»,

Евгений Мовчан, генеральный директор СТД «Петрович»,

Дмитрий Алексеев, основатель и генеральный директор DNS,

Тихон Смыков, президент ГК Inventive Retail Group,

Андрей Павлов, президент Zenden Group,

Игорь Караваев, председатель президиума АКОРТ,

Артем Соколов, президент АКИТ,

Анжела Рябова, генеральный директор «Восточный союз»,

Борис Кац, председатель совета директоров АО «Планета увлечений» (сеть хобби-гипермаркетов «Леонардо»),

Олег Альхамов, генеральный директор FM Logistic,

Павел Титов, президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,

Михаил Славинский, генеральный директор «Ситилинк»,

Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд»,

Сергей Саркисов, вице-президент ГК «Новард»,

Георгий Чкареули, генеральный директор ТС «Бетховен»,

Александр Маненок, генеральный директор ГК «Аскона»,

Иван Бабухадзе, директор Союза независимых сетей России,

Агнесса Осипова, президент АО «БРПИ», председатель Совета директоров Российской Ассоциации Франчайзинга,

Анна Сироткина, коммерческий директор Baon,

Алексей Елаев, заместитель Генерального директора Спар (Калининград)

В программе мероприятия были предусмотрены выступления топов российского ритейла по части вопросов, имеющих для отрасли существенное значение, чем лидеры ритейла в России и воспользовались, обозначив ряд наиважнейших проблем для розничной торговли в стране.

Олег Альхамов рассказал о положении, в котором сейчас пребывает логистическая отрасль. «Логистика должна быть в любом моменте гибкой, поэтому и сегодня мы должны ее адаптировать. Мы как игроки с большой историей предлагаем сборку груза из Китая, из Европы. Удар по объемам до — 50%. Объемы до сих пор не восстановились, при том, что Китай дает всего плюс 28%. На внутреннем российском рынке наблюдается падение минус 5%».

Мария Давыдова выразила надежду на изменение социальной политики в стране, касающейся целевой аудитории «Детского мира», и высказала озабоченность высокими ценами за эквайринг. «Спрос восстанавливается, но, по моему мнению, детство нуждается в серьезной поддержке. Мы надеемся на социальные программы с окрашенными деньгами, которые будут действительно потрачены на детей, а не на food и гаджеты. Выручка с собственным импортом СТМ достиг рекордных 55% год к коду. Хотели бы, чтобы также состоялась поддержка бизнеса по части эквайринга. И хотелось бы, чтобы нас включили в рабочие группы для решения этих вопросов», — сказала генеральный директор торговой сети.

Андрей Павлов: «Болевая точка на сегодняшний день — пропали с полок привычные товары. Но в России сегодня большая проблема, не что купить, а на что купить. Также основная проблема у нас сейчас кадровая. Каждый третий человек работает в ритейле. При том, что наше население сокращается на 2-2,5 тыс. человек в день. Поэтому я уже несколько лет настаиваю на сокращении рабочего времени в ритейле. Треть времени мои сотрудники пребывают на работе бессмысленно. Этим мы разорвали семьи, родители сидят на работе и не видят своих детей». «Еще одна болевая точка — почему-то моя компания не входит в число системообразующих. Все иностранные компании, зарегистрированные в офшоре, которые воткнули нам нож в спину, они почему-то входят в этот список», — добавил президент Zenden Group.

Борис Кац: «Поддержу Марию Давыдову, что деньги, выделяемые на детей, они не доходят до детей. Специальные сертификаты, окрашенные деньги — есть разные способы для исправления. Также в цену заложен высокий эквайринг, а обратно деньги идут только обладателям вип-карт. Эквайринг — это большая доля убытков у розничных компаний. Как можно поддержать производителей — в виде сокращения НДС и повышения социальных налогов».

Владлен Максимов: «Я скажу о двух проблемах. Печально, что до сих пор не принят закон о нестационарной мобильной торговле. Он позволил бы существовать на основании понятных правил. Мы, предпринимательское сообщество, никак не можем сдвинуть его продвижение». Вторая тема – это подворовой убой. Мало, кто знает, что в России очень сложно забить животное, если речь не идет про крупное производство. Нужно животное вести за 10 и более километров, чтобы забить его. Если вы на рынок идете за фермерским мясом, то оно скорее всего продается крупным производителем. Сегодня как нельзя важно возобновить мелкохозяйственное производство. И третья проблема – несомненно эквайринг. Не должен быть такой эквайринг, и ему ни с чего таким быть».

Георгий Чкареули: «Наш бизнес в 10 млрд оборота не подпадает в МСП. Он не является системообразующим и не подпадает под другие меры поддержки. Суперпремиума у нас нет. Он едет из Европы, но его не так много... Параллельный импорт нам мог бы помочь, но его не осуществить, потому что он должен быть завизирован Россельхознадзором… И про эквайринг поддержу. Мы подавали в Центробанк прошение, чтобы нам снизили цену за эквайринг, но нам отказали, а это влияет на цену для потребителя».

Анжела Ярова: «Объединение региональных ритейлеров необходимо. Потому что условия у регионального ритейлера хуже, чем у федерального. Региональный ритейл фокусируется на локальных производителях, это — наш конек... Вопрос о персонале, согласна, актуальный. Люди покидают свои места проживания в регионах. Мы пытаемся заменять людей на технологии… Наша доля рынка в Сибири выше, чем у федеральных сетей, поэтому мы хотим быть признаны системообразующими предприятием… Не хотела говорить, но присоединюсь. Мы тоже хотели бы быть приближены к условиям федеральных сетей по эквайрингу».

Евгений Нифантьев: «Почему отрасли удалось бездефектно пройти этот период? Потому что в товаропроводящей цепочке большой запас — полгода… Важно, что в отрасли есть система маркировки. Можно было отслеживать запасы. Также важно, что у отрасли работает импортозамещение. В стране построено более 40 новых фармацевтических заводов… Лекарства по своим качеству идентичны своим западным аналогам… Также в стране работает механизм принудительного лицензирования, который дает возможность произвести препарат без согласия правообладателя».

Славинский: «Наши ежедневные продажи больше поступления. Мы ожидаем товарную яму. Технологическая продукция и бытовая техника. Во второй категории особых проблем не ожидается. А что касается микроэлектроники, то импортозамещение здесь пока в начальном статусе. Поэтому сейчас задача дистрибьютеров — насытить канал. На каждом этапе есть проблемы, но бизнес должен решить их самостоятельно… Также нам непонятно, почему эквайринг столько стоит и также выскажусь о себестоимости логистики».

Станислав Наумов: «Мой опыт, который я приобрел в ритейле, позволяет говорить, что хороший закон лучше лишний раз не трогать. Поэтому важна общая философия антикризисного регулирования. Сколько проблем возникло с одной стороны, нужно столько ослабить со стороны регулирования. Все моратории должны носить не временный, а постоянный характер… Также я призываю коллег поддержать наш законопроект про адресный социальный сертификат, который защитит население в материальном смысле и в вопросе лекарственного обеспечения».

Затем взял слово Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров:

«Присоединяюсь к словам благодарности и поддержки отрасли, которая опять выстояла в сложный период времени. Гегемоны торговли беспрепятственно зашли на наш рынок. Мы были не против. Мы не против того, что зарубежные компании были, есть и будут на нашем рынке. Но, по случаю заявлений о возможном уходе некоторых из них, мы решили подготовиться и внеси законопроект, по которому мы временно ограничим присутствие иностранных компаний 20–35% в определенных районах, которые представлены той или иной российской компанией».

После предложения Министра возможность высказаться была предоставлена Екатерине Лобачевой, которая отметила, что «покупательская активность падает, и это станет, к сожалению, трендом на ближайший год. Поэтому у X5 Group появилась сеть с качественными товарам российского СТМ «Чижик». Вторая наша стратегическая задача — развитие отечественных брендов. Конечно, импорт останется, но это будут поставщики из дружественных стран».

На вопрос заместителя Министра промышленности и торговли Виктора Евтухова о появлении изменений в работе сети с малыми и средними производителями президент X5 Group ответила, что «ситуация, конечно, изменилась. Один из вариантов работы с малыми и средними производителями — это опять же СТМ. Второй вариант — мы сейчас смотрим, как сделать фасттрек. Мы смотрим, как сделать логистику в магазины напрямую. В постоянный формат у нас вошли торгово-закупочные сессии, на которых мы можем рассказать о своей работе, а поставщики могут представить свой товар и заключить контракты».

В свою очередь с законодательной инициативой выступил представитель «Единой России» Сергей Морозов: «Не скрою, что мы обсуждаем вопросы по-настоящему национальной программы. Мы должны оперативно и нестандартно действовать. Мы в “Единой России” выступили с инициативой внедрить программу «Выбирай свое». В ней три направления: “сделано в России”, “поддержка российского производителя” и “решение с работой для многих Россиян”.

Также депутат Госдумы сделал еще ряд предложений: о внедрении дистанционной продажи вина, о введении моратория на маркировку новых категорий товаров, об отмене двойного налогообложения для интернет-ритейлеров в рамках ЕАЭС.

«Также предлагаю принять решение о законодательном сокращении времени на рассмотрение информации в целях проведения скорингов. Разрешить проведение скоринга МСП представителям интернет-торговли. Мы предлагаем, как придумать, чтобы оценку для выдачи кредита осуществляли представители интернет-торговли, обладающие большей компетенцией в бизнесе и гораздо большим числом данных», — подытожил Сергей Морозов.

В дальнейшем, высказываясь о поддержке российского ритейла, Денис Валентинович Мантуров заметил, что «покупать российское — это правильно. Товары с российскими названиями не покупают… поэтому мы выступили с инициативой, по которой будет выделено 500 млн рублей для продвижения на телевидении российских брендов.

Татьяна Бакальчук, которой было передано слово, со своей стороны согласилась, что: «у нас, действительно достаточно много информации для интернет-скоринга».

Мантуров: «Мне кажется, это будет полезно для производителя, в том числе и потому, что, если недобросовестный производитель попал в негативный скоринг, то это будет способствовать контролю».

После основатель крупнейшего в России маркетплейса сообщая о болевых точках для развития малого и среднего бизнеса, сообщила, что фокус ее компании «направлен на развитие производства».

«Также открываем новые логистические центры. Что поможет развитию малого предпринимательства — уменьшение бюрократизации. Самозанятые занимаются только тем, что им интересно. Оплату налогов можно передать гос.органам. А налоговый учет можно передать в банковскую структуру. Еще одно предложение — отменить кассовую технику для МСП, а характер сертификации поменять с официального и обязательного на уведомительный», — уточнила Бакальчук.

О работе федеральной продовольственной сети рассказал Руслан Исмаилов: «Что касается персонала, то мы наоборот улучшили показатели текучести персонала и привлекаем все больше людей в том числе и в логистику… Большой ритейл нацелен на то, чтобы цены на полке для наших покупателей остались прежними… Если удастся вернуть уровень промо к началу года, это будет хорошо для покупателей… Мы согласны, что формат дискаунтеров популярен и мы его развиваем вместе и с другими форматами».

А Александр Калинин рассказал об инициативе общественной организации, направленной на развитие малого и среднего бизнеса в стране.

«Мы считаем, что нам нужно выстроить конструктивные отношения между малыми и крупными предприятиями. Мы запустили проект “Опора-старт”, направлен на продвижение товаров малых производителей в продажу крупными торговыми сетями».