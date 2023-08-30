Бренд базового нижнего белья belle you представляет свой новый сезонный кампейн «Рабочее настроение»

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Свежий взгляд на дресс-код, в этом сезоне выбираем базовые комплекты нижнего белья, которые станут основой образов для деловых встреч. Велосипедки и леггинсы в спокойных, классических цветах сочетаем со строгими пиджаками и рубашками. Образы, которые не только выглядят хорошо, но и не отвлекают от дел: https://belleyou.ru/catalog/back-to-work/.