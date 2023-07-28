Бренд базового нижнего белья и одежды belle you представляет новую капсулу одежды для дома Pointelle

Новая капсула одежды для дома Pointelle создана из хлопка с многовековой историей. Ткань пуантель — особая разновидность вязаного полотна с узорными отверстиями. Узор создает эффект прозрачности и делает ее легкой и воздушной. История ткани уходит корнями в 18 век, когда она впервые появилась во Франции. Слово "pointelle" происходит от французского слова "point", что означает "точка". В то время пуантель создавали на ручных вязальных машинах, где каждая петля создавалась отдельно. Чтобы сделать сложные узоры и перфорации требовалось высокое мастерство и много часов работы. В 19 веке ткань стала популярной в Европе и Америке, особенно во время моды на викторианский стиль. Она использовалась для создания нижнего белья, декоративных элементов и даже детской одежды.

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