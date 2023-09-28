Бренд базового нижнего белья и одежды belle you представляет новую кружевную капсулу Veil

Бренд базового нижнего белья и одежды belle you продолжает радовать новинками! Изящество и нежность - эти эпитеты особенно отражают новую кружевную капсулу с мелодичным названием Veil.
Утонченное кружево — должно быть в бельевом гардеробе каждой девушки. Новая капсула женственных моделей создана для особых моментов или настроения.
Два насыщенных цвета: полуночный синий и красная терракота подчеркнут красоту тела.
Выбирайте комплекты из двух видов топов и трусов, или боди, которое можно сочетать с повседневными и вечерними образами благодаря дополнительному слою телесного цвета, который не просвечивает.
Уникальный узор кружева разработан специально для belle you.
Капсула Veil - в магазинах и на сайте belleyou.ru: https://belleyou.ru/catalog/kollektsii/veil/
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