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Юлия Анатольевна Бурулева

Бренд базового нижнего белья и одежды belle you представляет новую кружевную капсулу Veil

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  • 28 Сентября 202317:45

Бренд базового нижнего белья и одежды belle you продолжает радовать новинками! Изящество и нежность - эти эпитеты особенно отражают новую кружевную капсулу с мелодичным названием Veil.

Утонченное кружево — должно быть в бельевом гардеробе каждой девушки. Новая капсула женственных моделей создана для особых моментов или настроения. 

 

Два насыщенных цвета: полуночный синий и красная терракота подчеркнут красоту тела. 

Выбирайте комплекты из двух видов топов и трусов, или боди, которое можно сочетать с повседневными и вечерними образами благодаря дополнительному слою телесного цвета, который не просвечивает.

Уникальный узор кружева разработан специально для belle you.

Капсула Veil - в магазинах и на сайте belleyou.ru: https://belleyou.ru/catalog/kollektsii/veil/ 

 

 

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