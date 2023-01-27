Бренд Belle YOU представляет коллекцию базового белья и одежды из натуральной бамбуковой ткани

Бренд Belle YOU представляет январскую коллекцию базового белья и одежды из натуральной бамбуковой ткани. Расширенный размерный ряд от XS до XXL позволит каждой девушке подобрать для себя модели, которые дополнят любой базовый гардероб.

В капсулу вошли майки на широких бретелях и легинсы со штрипками, а также два варианта топов — на тонких и широких бретелях — и три модели трусов. Особое внимание мы уделили деталям и крою — выполнили изделия без боковых швов, увеличили вырезы для рук на майках и сделали их максимально комфортными, а также усовершенствовали пояс легинсов — он более плотно садится на талии, но при этом не передавливает.

За счет натуральные волокон модели подходят даже для самой нежной и чувствительной кожи. Благодаря гигроскопичности и воздухопроницаемости бамбука все изделия отлично впитывают и испаряют влагу. Фактурная ткань дарит приятные тактильные ощущения, мягко прилегает к телу и не оставляет следов.

Капсула выполнена в лаконичных и сдержанных оттенках: черный, белый, горячий шоколад, холодный мокко или серо-бежевый — выбрать свой любимый цвет уже можно на belleyou.ru

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