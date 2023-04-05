Бренд Belle YOU представляет новую коллекцию-коллаборацию «Gravity»

Российский бренд базового нижнего белья и одежды Belle YOU представляет новую коллекцию-коллаборацию с фотографом и художником Павлом Харатян «Gravity».

Новая капсула Gravity, вдохновленная красотой женского тела с его плавными изгибами и формой. Gravity — это продолжение дружбы Belle YOU с фотографом и художником Павлом Харатян.

В рамках коллаборации эскизы Павла были нанесены на футболки и толстовки свободного кроя. Также в капсулу вошли модели из фактурного хлопка — боди, кардиган, топ-халтер, легинсы и велосипедки, они деликатно подчеркнут изгибы тела и добавят акцентов дополнительными декоративными элементами.

Коллекция Gravity выполнена в натуральных природных цветах: молочный, кофейный, шоколад, классический тофу и нежный шалфей. Благодаря спокойной и сдержанной палитре изделия отлично сочетаются между собой и идеально впишутся в любой гардероб.

“Когда ты начинаешь смотреть на людей и их особенности через призму искусства, все меняется. В чертах, которые они сами не принимают и всячески пытаются скрыть, легко отыскать прекрасное”, — делится друг Belle YOU фотограф и художник Павел Харатян, в коллаборации с которым создана новая капсула одежды Gravity.

В рамках сотрудничества Павел поделился, что основным источником вдохновения стало женское тело с его плавностью и изящностью линий, а референсами послужили практически все студенческие работы. Павел верит, что искусство позволяет увидеть прекрасное как во всем, что нас окружает, так и в самих себе, в собственном теле.

Капсула Gravity на сайте бренда: https://belleyou.ru/catalog/kollektsii/gravity/?utm_source=press&utm_medium=post&utm_campaign=all