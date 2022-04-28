БРЕНДЫ VILEBREQUIN И SMILEY ОТМЕТЯТ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ САМОЙ ПОПУЛЯРНОГО СМАЙЛА

В этом отпуске смайлики повсюду! Символы позитива с начала семидесятых, бренды Vilebrequin и Smiley отправятся на пляж как часть всегда солнечного базового гардероба. Здесь вы встретите даже подмигивающий смайл от легенды граффити, месье Андре. Отмечайте с нами 50+ лет Счастливой революции! Улыбки приветствуются.

SMILEY

Смайлик был создан в 1972 г. французским журналистом Франклином Лауфрани. Он начал пропагандировать счастье и радость в газете France Soir, используя значок смайлика для обозначения хороших новостей. Вот уже почти 50 лет Смайлик остается способом, с помощью которого мы можем делиться счастьем и радостью, выражать свое настроение через культовые продукты, известные во всем мире. Smiley – это вечно молодой лайфстайл-бренд, который повлиял на многие поколения музыкантов, социальные движения, поп-культуру и стремление к счастью.

КОЛЛАБОРАЦИЯ Vilebrequin x Smiley

Представляем эксклюзивный принт от знаменитого своим позитивом француза: всемирно известного граффитиста Андре Сарайвы. Наша коллаборация посвящается повсеместному влиянию смайлика на контркультуру, которое наблюдается на протяжении последних пяти десятилетий. Лимитированная линейка семейных купальных костюмов выйдет в жизнерадостных оттенках розового и желтого. Эти вещи станут идеальным антидотом от зимней синевы и тоски… Возможно, теперь февраль не кажется таким уж серым! Представляем одну из 50 совершенно особенных коллабораций, которую для вас запланировал бренд SMILEY.

О АНДРЕ САРАЙВА

Искусство и граффити стали одними из первых способов самовыражения для Андре Сарайвы (André Saraiva), с помощью которых он решил оставить свой след в этом мире. Он быстро отточил свой стиль и нашел свою фирменную подпись: силуэт Месье А. (Сарайва стал первым из художников восьмидесятых, которые стали использовать подобный логотип в качестве подписи. Сарайва обозначал свои работы фигуркой своего культового карикатурного персонажа: у него была круглая голова, длинные конечности, кружок и крестик вместо глаз – этот субъект постоянно появлялся на ранних картинах Сарайвы.