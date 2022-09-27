Круизная коллекция Vilebrequin 2023

Представьте гипнотические завитки спиралей морских раковин, танцующих лобстеров, и, конечно, новых черепашек. Приглашаем отправиться в сюрреалистический вояж с Круизной коллекцией 2023 года.

Нашему миру не помешает немного фантазии, и мы предлагаем взглянуть на него с другого угла: через двухмерные формы, яркие цвета, легкость и свободу.

Плавайте… выше!

Продлить лето помогут уникальные цветовые сочетания и графические принты, в которых разные техники, соединяясь, создают новую параллель между реальностью и воображением. Единственные новости из реальной жизни, которыми мы хотели бы поделиться, про то, что в 2022 году коллекция мужской одежды для плавания на 99% изготавливается из экологичных материалов, тогда как в 2018 году доля таких материалов составляла всего 4%. В целом в новой коллекции представлен обновленный ассортимент переработанных и перерабатываемых тканей во всех категориях – в общей сложности это 73% материалов. А значит, мы всё ближе к нашей цели на 2023 год, когда планируем изготавливать все наши изделия на 88% из экологичного сырья. И это единственная возможная реальность.