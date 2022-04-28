C 1 по 5 мая 2022 в Сочи вновь будут представлены модные коллекции от российских дизайнеров

«За эти пять лет Sochi Fashion Week росла, трансформировалась, но неизменной оставалась наша задача – дать российским дизайнерам показать свой креативный потенциал, дать хороший старт новым именам и брендам. – рассказал генеральный продюсер Sochi Fashion Week Папин Апроян. – Мы искренне гордимся тем, что за эти годы на нашей площадке прозвучали как громкие имена российской моды, так и родились новые звезды, сложились удачные творческие и бизнес коллаборации».

«Живые» показы по- прежнему куда привлекательнее для зрителей, чем любой цифровой формат. Оперируя на подиуме эмоциональными образами, бренд не просто оправдывает коммерческие цели продажи – участие в Неделе Моды для всех становится и мощным PR инструментом. Представители генерального партнера события - Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi отмечают, что благодаря подобным проектам из одного из самых любимых мест отдыха гостей Сочи отель превращается и в самую посещаемую выставочную площадку побережья.

Организаторы Недели моды в Сочи убеждены, что в создавшихся сегодня условиях необходимо усилить меры по популяризации небольших российских призводителей и дизайнеров. А одной из многих целей Sochi Fashion Week является обучение и создание креативного сообщества молодых профессионалов модной индустрии.

Новые коллекции в рамках Sochi Fashion Week представят более 25 дизайнеров и торговых марок: SAVANNA; KIBOVSKAYA, MIABELLA, MIMAUSSY, BITTE_RUHE, BUSINESS LINE и другие; хэдлайнеры IVANOVA, ARTEM SHUMOV, VOLKY, SHATU, RINA COLLECTION.

Официальный сайт Недели Моды в Сочи:

http://www.sochifashionweek.ru/

Партнеры Sochi Fashion Week:

Генеральный партнер:

Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi;

Официальный Партнер по созданию причёсок - компания ESTEL;

Официальный партнер Алкогольной продукции - винодельня «Кубаньвино» и марка «Шато Тамань»;

Официальное модельное агентство: New Models Sochi;

Официальные партнеры: компания RusseQuelle, One the Rocks Bar, бренд авторской косметики Мастерская Олеси Мустаевой, космецевтические средства бренда Она Иная, TrippleF, продюсерский центр Apro Production, GEO PRO, Bosco Riviera, портал Media Family, Русское радио сочи, celebres influencer agency beauty talks.

При поддержке Администрации города Сочи