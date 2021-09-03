Церемония телеканала Fashion TV Russia “Fashion Summer Awards 2021”

21 июля в Усадьбе "Тайны Рублева" состоялась 10-я ежегодная премия телеканала Fashion TV Russia “Fashion Summer Awards 2021”. Знаковое мероприятие, конечно, не могли пропустить звездные гости и яркие представители столичного бомонда: Наталья Гордиенко, Любовь Успенская, Лариса Долина, Стивен Сигл, Олег Фирер, Мария Погребняк, Валерия Чекалина, Алена Шишкова, Андрей Шалахов, Игорь Гуляев, Сергей Дергунов, Виктория Гилварг, Дмитрий Волков, Барбара Пино, Наталья Зубарева, Инна Сигле и многие другие.

Генеральный партнер церемонии: “Даниссимо” – изысканные молочные десерты для истинного удовольствия.

Церемонию поддержали своими выступлениями: Илья Милохин, DJ GROOVE, XOLIDAYBOY, OTANA, MAKSIUTA, Людмила Соколова, МАРГО, Нелли Армани, Dj Katya Guseva, певица Мира, Ирина Олифер, Евгений Зотов, Twins Russian, Евгений Попов и другие.

Официальный партнер: “LARTE Design” - международная тюнинг студия премиальных автомобилей.

Лауреатами стали:

Fashion Икона Евровидения 2021 - Наталья Гордиенко

Fashion Diva - Любовь Успенская

Лучший детский показ LEADER BY VADIM MERLIS - Вадим Мерлис

Легенда - Лариса Долина

Самая стильная студия дизайна и архитектуры – “Luxinteriors”, Ксения и Николай Кругловы

Инновационный метод окрашивания AIRTOUCH - Владимир Сарбашев

Блогер года - Валерия Чекалина @ler_chek

Прорыв года – Хабиб

Лучший эксперт личностного роста - Анастасия Волошина

Миротворец – Алена Шишкова

Лучшая главная роль в музыкальном клипе - Ольга Нечаева

Бизнес-инфлюенсер года - Ольга Нечаева

Лучший бренд развивающих детских игрушек - бренд “Bee Zee Toys”, Ирина Иванова

Прогрессивный дизайн в автотюнинге – “LARTE Design”, Алексей Яновский

Стильный трек - Певица Мира

Самый стильный TikTok house - “POPSTAR HOUSE”

Fashion Flower Queen - "Des Fleur", Ольга Шубладзе

Модное PR агенство – “Get PR”, Юлия Громова, Марина Ермошкина

Лучшая доставка телевизионного сигнала по РФ и всему миру – компания “РТП-Медиа”, Олег Фатун

Самый модный футбольный клуб - FC “STARMIX”

Fashion buyer - Марк Яковлев

Модная сеть спортивных клубов – “Crocus Fitness”

Лучшая event-площадка - Усадьба "Тайны Рублева", Олеся Бословяк

Fashion Friends - Ирина Олифер

Ведущие церемонии: Катя Гусева и ведущий телеканала "Жара" Константин Тарасюк, Мария Ост и Слава Никитин.

Телеканал Fashion TV Russia благодарит своих партнеров и друзей: “Bee Zee Toys” - российский бренд развивающих игрушек, компания “РТП-Медиа”, сеть магазинов косметики и парфюмерии “РИВ ГОШ”, сияйте не только снаружи, но и внутри вместе с “Chateau Tamagne”, профессиональная декоративная косметика “PAESE”, энергетический напиток “Red Bull”, международная сеть доставки цветов “AMF”, минеральная вода “KAIROS”, wedding and event agency “Karimov décor”, галерея ярких событий Vklybe.TV, бренд “Sexy Fish Jewelry”.