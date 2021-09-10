Инна Сигле на обложке Glamour Bulgaria

Сегодня вышел сентябрьский номер журнала Glamour Bulgaria. Героиней выпуска стала Инна Сигле, которая снялась для обложки издания.

Инна — главный редактор Fashion TV Russia, а также российская топ-модель, снимавшаяся в рекламных кампаниях в США и Европе. Помимо работы в фэшн-индустрии, Сигле работала телеведущей в программе «Русские файлы» в прайм-тайм на телеканале Music Box Russia.

Покорив музыкальную индустрию обворожительной внешностью и безупречным стилем, Инна вернулась в сферу красоты и высокой моды.

Сейчас она успевает вести свой блог, выступать на показах мировых брендов и работать главным редактором на Fashion TV Russia. Инна идеально вписывается в свой новый пост на Fashion TV, ведь главным лицом первого телеканала о высокой моде должен быть человек, не только искусно разбирающийся в новых направлениях фэшн-индустрии, но и сам задающий тренды. За это поклонники и любят Инну, для них она — воплощение самых смелых модных тенденций и дерзкого подхода к стилю.