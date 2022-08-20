Вход
ADV





Интересно
Все сюжеты
Светлана Листопадова

CGD Fashion Show: мода как искусство

  • 69
  • 0
  • 20 Августа 202213:17

25 августа в завершении волшебного летнего сезона в историческом центре Санкт-Петербурга пройдёт самое громкое модное событие - «CGD FASHION SHOW».

В Центральной галерее дизайнеров ЦГД (CGD), которую можно назвать сердцем искусства России, собраны коллекции творцов моды и стиля практически со всей нашей страны.

В этом сезоне проект стартует в коллаборации с Домом Журналистов Петербурга и при поддержке столичного глянцевого журнала Melon Rich. Главная задача – дать возможность дизайнерам представить свои коллекции и рассказать об истории их создания, заявить о себе, познакомиться с интересными людьми, которых объединяет любовь к моде, как к искусству.

В программе: нетворкинг, welcome drink, модные показы дизайнерских коллекций, интервью участников и розыгрыш призов.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2022
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru