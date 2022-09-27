Что такое нормофлорины и как они помогают в поддержании женского здоровья?

Наш организм — это дом для миллиарда бактерий, которые формируют микробиоту (или микробиом), то есть микрофлору. Чем больше исследований по этой теме появляется, тем очевидней становится то, что о бактериях необходимо заботиться, потому что здоровая и разнообразная микробиота помогает организму противостоять инфекциям и различного рода воспалениям.

Для гармоничного существования в организме бактериям необходима питательная среда. Нормофлорины — это жидкие биокомплексы в виде биологически активной добавки. Это уникальные препараты, не имеющие аналогов на российском рынке. В состав входят живые, а не высушенные, полезные микроорганизмы — лакто- и бифидобактерии, их метаболиты и пребиотики в жидкой питательной среде. В таком виде полезные бактерии начинают действовать сразу, попадая в ЖКТ. Им не нужно время на «оживление» или «активацию».

Разнообразие микробиома, гигиеническая гипотеза и иммунитет

О взаимосвязи дисбаланса микробиоты и болезней существует огромная доказательная база. Например, источником грибковых и бактериальных заболеваний мочеполовой системы может быть нарушение кишечной микробиоты, которая нередко возникает из-за привычки к сверх стерильности, особенно распространившейся в городских условиях. Эта идея называется гигиенической гипотезой, которую в 1989 году сформулировал ученый Дэвид Стрэчен.

Чрезмерная гигиена с использованием агрессивных очищающих средств для интимной области (и в целом ежедневное мытье тела) приводят к дисбалансу и обеднению микрофлоры. Сама по себе вода и так является отличным растворителем.

Разнообразие микробиоты — ключ к противостоянию вирусам. Известно, что человек рождается стерильным, а получает первый «набор» микроорганизмов от матери. Далее микробиота формируется первые три года жизни. Почему дети все тянут в рот? Для разнообразия микроорганизмов, то есть тренировки и развития иммунной системы — так заложено эволюцией.

Микробиом, метаболизм и вес

Помимо иммунной функции бактерии участвуют в расщеплении пищи в кишечнике. В процессе они выделяют различные вещества — витамины, дофамин, серотонин и другие, каждые из которых выполняют свою задачу, поэтому так важно, чтобы питание было сбалансированным. Исследователи доказали, что чем беднее питание, тем выше вероятность возникновения лишнего веса.

Интересно, что если у беременной женщины есть нарушения микрофлоры кишечника, то у будущего ребенка будет высокий риск развития ожирения. Поэтому так важно заботиться о микробиоте. Нормофлорины можно принимать женщинам, особенно беременным, и детям, в том числе недоношенным и рожденным после кесарева сечения, в качестве профилактики и для нормализации микрофлоры кишечника.

Нормофлорины и здоровье женской половой системы

Лактобактерии, то есть молочнокислые бактерии, играют огромную роль в поддержании здоровой микрофлоры влагалища. Эти микроорганизмы защищают слизистую от пагубного воздействия условно-патогенных микроорганизмов. Если лактобактерий недостаточно, то патогены начинают активно размножаться, кислотная среда влагалища изменяется, что приводит к появлению неприятных симптомов и воспалительному процессу.

Нарушение баланса микрофлоры влагалища может произойти по разным причинам — от приема антибиотиков и применения контрацептивов до эндокринных нарушений и наличия заболеваний женских половых органов.

Дисбаланс микрофлоры влагалища не имеет острой фазы, поэтому некоторые женщины годами терпят неприятные симптомы и не предпринимают мер по их устранению. Однако при грамотной и своевременной терапии это состояние можно быстро скорректировать. Забота об интимном здоровье — глобальный тренд, интерес к которому растет с каждым годом. Главные его правила — это чадящая гигиена и прием лактобактерий (например, синбиотических биокомплексов «Нормофлорин Л» и «Нормофлорин Б»), которые помогают восстановить микрофлору и подавить размножение грибков и болезнетворных бактерий.

Еще более эффективным будет комбинированный подход:

интравагинальное — «Нормофлорин Л» вводится во влагалище;

пероральное — прием внутрь «Нормофлорина Л» и «Нормофлорина Б».

Отличие нормофлоринов Л, Б, Д

Нормофлорины имеют три разновидности, обозначенные буквами Б, Д, Л. Отличаются они составом и действием.

Нормофлорин Б . Содержит бифидобактерии B.bifidum, B. longum. Восстанавливает микрофлору кишечника и холестериновый обмен, участвует в метаболизме и усвоении белков, жиров и углеводов. Поддерживает иммунитет.

Содержит бифидобактерии B.bifidum, B. longum. Восстанавливает микрофлору кишечника и холестериновый обмен, участвует в метаболизме и усвоении белков, жиров и углеводов. Поддерживает иммунитет. Нормофлорин Д . Лактобактерии L.casei и бифидобактерии B. longum, B. bifidum. Подавляет активность патогенной микрофлоры, восстанавливает защитную биопленку на всех слизистых и моторику кишечника.

Лактобактерии L.casei и бифидобактерии B. longum, B. bifidum. Подавляет активность патогенной микрофлоры, восстанавливает защитную биопленку на всех слизистых и моторику кишечника. Нормофлорин Л. Содержит лактобактерии L.acidophilus. Восстанавливает перистальтику кишечника, снижает уровень холестерина, улучшает метаболизм.

Официальный сайт: normoflorin.ru