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Юлия Анатольевна Бурулева

Чудо – внутри каждого из нас. Новая лимитированная новогодняя капсула Magic Circus от belle you

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  • 04 Декабря 202312:39

belle you выпускает вторую новогоднюю капсулу в этом сезоне. Капсула состоит из базовых моделей в особом исполнении для создания эффектных и праздничных образов на выход. Новый год belle you вдохновлен волшебной магией цирка, и новая капсула часть этой концепции. Magic Circus – это светлое напоминание из детства о том, что в современном мире есть место чудесам, ведь они внутри каждого из нас. 

 

В капсулу вошли облегающие комбинезоны из эластичной ткани, боди, легинсы и базовые оверсайз футболки. 

Два комбинезона из эластичного плотного бифлекса: без рукавов и с длинными рукавами, с глубоким вырезом на спине. Оба в черных цветах, станут беспроигрышным вариантом для любой сезонной вечеринки или новогодней ночи. Легинсы из плотного бифлекса и свободная футболка из плотного хлопка – идеальные предметы базового гардероба, добавьте к ним любимые украшения и туфли — комфортный и нарядный образ готов. Боди из капсулы ​​эффектно облегает фигуру, формируя красивый силуэт. Базовый бежевый цвет подойдет для повседневных и особых образов. Изделия капсулы не просвечивают и идеально облегают фигуру.

 

В новогодних базовых изделиях Magic Circus вы будете чувствовать себя комфортно в любое время, независимо от того, куда наденете. Модели капсулы легко интегрировать в повседневные образы, они станут частью вашего гардероба вне праздничного сезона. 

Ищите капсулу Magic Circus в магазинах вашего города и на belleyou.ru: http://belleyou.ru/catalog/kollektsii/magic-circus/

Количество ограничено.

 

  

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