Деловая программа выставки «ИНТЕРТКАНЬ»: российская легкая промышленность в меняющихся экономических условиях

С 5 по 7 сентября 2023 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», состоится 14-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ-2023.Осень» – крупнейшая в России и странах СНГ профессиональная специализированная выставка. Вниманию участников и посетителей выставки будет предложена деловая программа с участием ведущих экспертов отрасли, практиков, руководителей компаний – успешных представителей отраслевого бизнеса и науки. Деловая программа осеннего сезона – 2023 пройдет на двух коммуникационных площадках, предложит около 70 мероприятий с участием более 160 спикеров.

В центре внимания деловой программы этого сезона – российская легкая промышленность в меняющихся экономических условиях. Деловая программа будет охватывать такие темы, как новые точки роста, установление отраслевых и логистических партнерств, развитие собственных производств брендов одежды, обуви и аксессуаров на российском рынке, развитие профессиональной экосистемы для российской промышленности и моды.

Отдельное место в деловой программе форума займут мероприятия, посвященные международному сотрудничеству. В рамках деловой программы пройдет день индийских производителей, экспертная сессия «Турция и Китай – особенности работы с компаниями отрасли: презентации крупнейших экспонентов», экспертная сессия «Белорусские компании – развиваем сотрудничество».

Также запланированы пленарные и экспертные сессии, дискуссионные клубы, практикумы, лекции и мастер-классы. В рамках деловой программы пройдут: лекция Александры Калошиной – признанного в России и Европе эксперта в текстильном дизайне, мастер-класс от Ольги Гущиной – маркетолога визуальных коммуникаций бюро Trnd&Brnd; практикум с Галиной Кравченко, экспертом по управлению fashion-ассортиментом и бизнес-консультантом; дискуссия с участием Гаджи Кадиева, руководителя российского представительства JUKI (Япония); мастер-классы от преподавателей РГУ им А.Н. Косыгина; конференция «Швейный приговор» в соорганизаторстве со школой «Прошью Business» и многое другое.

Каждый зарегистрированный посетитель в течение всех дней проведения выставки сможет принять участие в любом из серии специализированных деловых мероприятий различных форматов – от авторских семинаров, мастер-классов до закупочных сессий и b2b-встреч: обменяться опытом, пообщаться с профессионалами рынка, получить интересную информацию о тенденциях и трендах, задать интересующие вопросы экспертам и аналитикам, а также презентовать возможности своей компании.

В рамках выставки «ИНТЕРТКАНЬ-2023.Осень» запланирована экспозиция специализированных салонов TextilePrint, Салон фурнитуры, Салон технического текстиля. Традиционно будет организован Тренд-форум (Textile Expert Forum) в павильоне «Форум» – профессиональное дизайн-пространство, организованное для посетителей выставки ведущими отечественными и зарубежными дизайнерами и тренд-бюро в сотрудничестве с ведущими производителями и поставщиками тканей и текстильных материалов.

Главной целью Тренд-форума является информирование специалистов об актуальных тенденциях и направлениях в стиле и дизайне в коллекциях текстиля предстоящего сезона. Вниманию профессионалов будут представлены специальная рабочая зона для делового общения, а также мобильные консультации в формате тренд-экскурсий. В рамках Textile Expert Forum состоится конкурс Interfabric Awards. Итоги конкурса будут подведены 6 сентября 2023 г.

Приглашаем закупщиков новых и уже работающих сетей, представителей швейных бизнесов, предприятий розничной торговли и студий дизайна, владельцев дизайнерских брендов и всех, кто профессионально занимается индустрией моды стран ЕАЭС, посетить выставку «ИНТЕРТКАНЬ-2023.Осень».