Дизайнерский рейтинг от Александра Хилькевича 2023

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич опубликовал новый ежегодный дизайнерский рейтинг, отмечающий наиболее интересные коллекции и модные образы, показанные ведущими Домами мод, перспективными марками и молодыми дизайнерами нашей страны.

По итогам 2023 года в список лучших российских дизайнерских марок вошли 10 компаний. Главными критериями выбора стали соответствие их творческих работ международному fashion-контексту, системность и ярко выраженный индивидуальный стиль.

Список перспективных марок и молодых дизайнеров России в этом году также включил 10 имен – именно они уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке, отмечает Александр Хилькевич.

ТОП-10 «Лучшие дизайнерские марки 2023» (по алфавиту):

Alena Akhmadullina

Izeta

Nina Donis

Red September

Tatyana Parfionova

Ulyana Sergeenko

Ushatava

Valentin Yudashkin

Viva Vox

Yanina Couture

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Izeta

Red September

Tatyana Parfionova

Tatyana Parfionova

Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko

Ushatava

Valentin Yudashkin

Viva Vox

Yanina Couture

Лена Максимова Muus

ТОП-10 «Перспективные марки и новые имена 2023» (по алфавиту):

Alena Konnova (Moment of White, Москва – Ереван)

Nadia Dunaeva (Санкт-Петербург)

Yaka (Москва)

Арина Григорьева (Ростов-на-Дону)

Инна Гриор (Москва)

Кристина Елисеева (Ростов-на-Дону)

Лена Максимова (Muus, Якутия – Москва)

Лидия Швидкая (Ростов-на-Дону)

Светлана Оспищева (Московская обл.)

Юлия Адамова (Шахты)

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Nadia Dunaeva

Yaka

Арина Григорьева

Инна Гриор

Кристина Елисеева

Лидия Швидкая

Светлана Оспищева

Комментируя общее положение дел в российской индустрии моды, Александр Хилькевич отметил следующие моменты:

1. Цыплят по осени считают

Год прошел под аккомпанемент сообщений, как российские марки бойко занимают места, освободившиеся после ухода иностранных компаний. Рано радуются: урвать хорошую площадку – это одно, удержать – другое. Рубль обвалился, инфляция – в красной зоне, цена кредитов – на максимуме, главная в стране тема для разговоров – что с яйцами.

Магазины в топовых локациях – всегда дорогое удовольствие, требующее не только постоянно высоких затрат, но и специальных знаний в области управления ассортиментом. Пока же выручка на занятых площадях у самоназванных «зар» и «диоров» местного разлива по сравнению с «Зарой» реальной меньше в 5-7 раз.

Не удивлюсь, если в будущем году торговым центрам снова придется затыкать вакантные дыры – их посетителям безликие витрины неизвестных марок с немодным ограниченным ассортиментом не нужны. И предпринятые в этом году несколькими fashion-компаниями попытки поновления своего фирменного стиля (они называют это ребрендингом, но я воздержусь) также не помогут – все эти проекты из серии «пробить дно».

2. Кот в мешке

Также я не разделяю эйфории по поводу другой активно раскручиваемой модной темы – универмагов российских дизайнеров. До тех пор, пока универмаги развивают свои отношения с дизайнерами на условиях реализации, а не реальной закупки по предоплате, говорить о профессиональном становлении этого торгового формата несерьезно.

Другое дело, если создатель сети универмагов хочет за относительно короткое время сформировать из них крупный пул, а затем под красивой вывеской продать. Это вполне реальный план – инвесторов-буратин, ведущихся на всякий хайп и желающих выгодно пристроить несколько десятков миллионов, сейчас немало.

3. Ушла на базу

Все меньше марок ставят перед собой задачу показывать интересные креативные решения и профессионально разрабатывать собственный стиль и современный художественный образ. На всю страну осталось всего несколько Домов моды (в первую очередь это, конечно, Модный дом Татьяны Парфеновой, Санкт-Петербург), которые ориентированы на концептуальность и творческий эксперимент.

Большинство же марок (и дизайнерских, и массовых) с разной степенью успеха демонстрируют убогие однотипные решения, расцвеченные хлесткими формулировками маркетологов про «quiet luxury», «old money», «культурный код» и «премиум». Примитивность своего товара они объясняют ориентиром на базовый ассортимент. Но базовый ассортимент – это не неизменная данность, он существует не в вакууме – он также ежесезонно требует изменений по цвету, силуэту и прочим нюансам, которые нужно знать.

4. Нажми на кнопку

Маркетплейсы, конечно, раскачали сектор онлайн-продаж одежды феноменально (процент подделок при этом зашкаливает, но сейчас не об этом). Сегодня можно говорить, что сегмент покупателей, которые приобретают свой гардероб исключительно через интернет (китайские и российские маркетплейсы, а также сайты локальных марок), уже сформирован и в дальнейшем будет только расти. Производители одежды и обуви прекрасно об этом знают и активно развивают направление мультиканальных продаж. Спят и видят, как будут использовать виртуальные примерочные, цифровых двойников и искусственный интеллект. Но для начала, советую, научитесь делать простые и неформальные описания своих товаров – с удобными изображениями и комфортной нужной информацией, реально облегчающей дистанционную покупку. При желании это не сложно – ChatGPT не понадобится, поверьте.

5. Мама, я в Дубае

Сбылись мои прогнозы относительно превращения Дубая в шлюз для выхода российских марок на международный рынок. Дюжина отечественных fashion-компаний уже открывает свои магазины в этом важнейшем с точки зрения продаж модных товаров городе мира. Еще три, включая Valentin Yudashkin и Viva Vox, наравне с дизайнерами других стран участвуют в Dubai Fashion Week.

6. Незаменимых нет?

Большой потерей для российской индустрии моды стал практически одномоментный уход из жизни Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина – в свое время их яркий пример для многих был толчком к собственной карьере. Уровень их профессионализма задавал высочайшую планку, а это всегда очень важно, чтобы было на кого равняться. Их Дома моды сформировали целую плеяду конструкторов, технологов, портных, мастеров декора и других высококлассных специалистов, благодаря которым понятие «русская высокая мода» – это не игра в слова, а яркое явление, которое продолжает жить и развиваться.

Смерть дизайнеров обострила вопрос, с которым уже столкнулись или столкнуться в определенном будущем многие российские Дома моды – кто станет преемником уходящего дизайнера, чье имя Дом носит. Прежде всего, я говорю о преемнике творческом. В России пока нет сформировавшейся практики, как такие вопросы решать. Очень многое зависит от коллектива: известны случаи, когда нового главного дизайнера, сравнивая с отцом-основателем, принимают в штыки, бойкотируют, но кто тогда будет коллекции создавать, коллективный разум?

7. Талантам надо помогать

С точки зрения перспектив развития российской дизайнерской моды одной из главных проблем остается проблема вузовского образования. Страна потеряла наработанную годами развитую систему профессиональных молодежных конкурсов (в т.ч. по теме этники), которые были одним из главных показателей уровня развития мастерства и качества вузовской подготовки. Давно назрела острая необходимость в создании современного Центра по информационной и методической поддержке преподавателей и дизайнерских кафедр страны, говорю об этом уже какую пятилетку.

Легендарный конкурс «Подиум – 2023» стал единственным в этом году большим межрегиональным профессиональным событием в этой сфере, представившим работы международного уровня.

Важную структурирующую и консолидирующую роль в жизни индустрии могла бы сыграть Московская неделя моды, но в новых реалиях она так и не обрела внятное лицо и полноценный профессиональный формат.

Нельзя сказать, что денег на развитие моды не дают – дают, но отходят они тем проектам, которые реальным дизайнерам не помогают и моду профессионально вперед не двигают. Игра в имитацию была и есть.

Санкт-Петербург, где давно существуют как минимум два ярких регулярных fashion-события с потенциалом их вывода на всероссийский уровень, также по разным причинам ограничивается пока только локальными проектами. А это было бы так перспективно делать национальную Неделю моды именно в Санкт-Петербурге – здесь дух моды и вкус к высокому стилю еще теплются. Во всяком случае, пока.

Напомним, с 2001 года Александр Хилькевич первым начал составлять ежегодные рейтинги российской моды.

Александр Хилькевич – знаменитый международный fashion-аналитик, одна из ключевых фигур российской индустрии моды, куратор проектов в области моды, русского стиля, digital и этнофутуризма, председатель жюри европейских и российских дизайнерских конкурсов, ведущий эксперт страны по оценке и отбору дизайнерских коллекций.

Под редакцией Александра Хилькевича выпущено 15 книг и учебников по современным мировым методикам конструирования.

Созданные под руководством Александра Хилькевича профессиональные издания "Индустрия Моды", "International Textiles", "Ателье" и др. стали основой для формирования интеллектуального базиса российского fashion-бизнеса в период его становления.