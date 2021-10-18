Два титула международного конкурса красоты уехали в Петербург

В начале октября в Таллинне состоялся финал международных конкурсов красоты Grandma Universe 2021 и Mrs. Classic Universe 2021.

В Эстонию приехали 15 участниц со всего мира - из Великобритании, Германии, России, с Канарских островов и даже из Индии и Японии.

Две Петербурженки Диана Крупина и Мария Резник вернулись из Эстонии с победой.

По итогам конкурсов жюри выбрало самую красивую бабушку Вселенной и cамую красивую женщину в возрасте 45+.

Мария Резник в Таллине завоевала титул Vice Mrs. Classic Universe 2021. И это тот случай, когда красота, талант и ум умело переплетаются в одном человеке. Вот уже несколько лет Мария работает заведующей гинекологическим отделением в Петербурге, является автором статей про женское здоровье, любящей мамой 18-летнего сына. Её можно смело назвать опытным участником различных конкурсов красоты, проходящих по всему миру.

«Красота – это прежде всего здоровье, правильное питание, спорт, интеллектуальное развитие, - говорит Мария. - Я решила, что нужно эту идею нести в массы, и что конкурсы красоты мне в этом помогут».

Точно также считает и Диана Крупина, которая одержала победу в номинации Grandma Europe 2021. Диана шикарно выглядит, следит за питанием, обожает спорт и танцы, участвует в благотворительных мероприятиях и проживает эту жизнь по полной. У неё прекрасный двухмесячный внук и большая семья. Несмотря на семейные хлопоты Диана успевает управлять успешным мебельным бизнесом, делая это уже более 17 лет.

«Я считаю, что все женщины Земли должны ощущать счастье и защиту, радость и вдохновение. Ведь красота спасает мир и вдохновляет на большие свершения, - говорит Диана, добавляя – в наше непростое время важно хотя бы иногда переключаться от всех проблем и чувствовать красоту, наслаждаться праздником, ведь тогда и на душе становится теплее, и мир добрее».

Вместе с миссис на конкурс отправилась небольшая группа поддержки, которую возглавляла Наталья Рогова - президент Федерации «Миссис Санкт‑Петербург и Ленинградская область»:

«В этом году в конкурсе, пожалуй, самое строгое правило для участниц - наличие справки с отрицательным тестом на коронавирус. главный атрибут за кулисами - медицинская маска. Эта новая реальность и это наша жизнь. Одно точно можно сказать: без красоты нельзя. Именно поэтому данные конкурсы важны, и должны проходить повсеместно» - говорит Наталья.