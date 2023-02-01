Экспозиция бренда REBEZHA в рамках выставки «Уникальная Россия»

В рамках выставки «Уникальная Россия» в Гостином дворе представлена экспозиция бренда REBEZHA, влюбленного в русскую культуру.

Основатель бренда— Ребежа Екатерина – художник, дизайнер-модельер, академик Национальной академии индустрии моды, член Творческого Союза художников России, президент Международного фестиваля моды и ремесел «Губернский стиль», лауреат народной премии им. К. Малевича.

Художник изучает народные промыслы, подлинные предметы старинного быта, архивные материалы , а затем переносит весь накопленный материал в свои проекты. Таким образом мастер вносит свою лепту в популяризацию Народного искусства.

В художественных произведениях Екатерины Ребежа всегда можно найти обращение к корням, любовь к истории и традициям. Сокровищница народной культуры, промыслы, фольклор, городские и ярмарочные гулянья , путешествия, этнографические экспедиции служат главным источником вдохновения.

Экспозиция продемонстрировала зрителям произведения, объединенные идеей поиска и осмысления русского стиля в предметном дизайне и костюме сегодня. В каждый экспонат выставки художником были вписаны традиционные элементы народной культуры, как для современного интерьера, так и для одежды.

Благодаря экспедиции на Русский Север мастер соприкоснулась с живыми памятниками “седой старины” и нашла что то особенное для создания новых вещей.