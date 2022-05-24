Fashion Intensive ERD 28 мая 2022

28 мая на базе шоурума ERD уже в шестой раз пройдёт Fashion Intensive ERD, наполненный множеством полезных кейсов от известных экспертов модной индустрии.



Программа fashion-интенсива:

11.00. Экскурсия по кластеру «Группировка ERD»

13.00 Интерактивная дискуссия «Как с нуля упаковать и запустить бренд на маркетплейсе?»

Оксана Аверкина – основатель брендов Martox, Roxet

Диана Зарубина – сооснователь консалтинговой компании Helpers, амбассадор маркетплейса Youmake

Татьяна Син – генеральный продюсер Crope Production

Модератор: Евгения Саблина – CEO агрегатора деловых событий Expomap.ru, организатор Fashion Meet Up

14:30 Coffee break.

Чай, кофе и плюшки

15:00 Public Talk «Будущее отечественной fashion-индустрии и российского дизайна: проблемы и перспективы»

Иван Лунёв –идеолог производства печати Hot Print Studio,основатель бренда ODC

Роман Ефремов – автор проекта «Календарь модных событий», основатель шоурума ERD

16:00 Лекция «Дизайнер и производство. Как прожить без любви и не разориться»

Сергей Промохов – основатель проекта «ProCapitalist», владелец швейного производства

17:30 Показ фильма «Реальная цена моды»

Реж. Эндрю Морган, 2015.

Поп Ап

Распродажа дизайнерских вещей от шоурума ERD



Участие в мероприятии бесплатное! Необходима предварительная регистрация на сайте ERD: http://showroomerd.com/activnosti



Место проведения: Showroom ERD

Москва, Малая Семеновская 3А, стр. 1 (400 метров от станции метро Электрозаводская)