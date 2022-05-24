28 мая на базе шоурума ERD уже в шестой раз пройдёт Fashion Intensive ERD, наполненный множеством полезных кейсов от известных экспертов модной индустрии.
Программа fashion-интенсива:
11.00. Экскурсия по кластеру «Группировка ERD»
13.00 Интерактивная дискуссия «Как с нуля упаковать и запустить бренд на маркетплейсе?»
Оксана Аверкина – основатель брендов Martox, Roxet
Диана Зарубина – сооснователь консалтинговой компании Helpers, амбассадор маркетплейса Youmake
Татьяна Син – генеральный продюсер Crope Production
Модератор: Евгения Саблина – CEO агрегатора деловых событий Expomap.ru, организатор Fashion Meet Up
14:30 Coffee break.
Чай, кофе и плюшки
15:00 Public Talk «Будущее отечественной fashion-индустрии и российского дизайна: проблемы и перспективы»
Иван Лунёв –идеолог производства печати Hot Print Studio,основатель бренда ODC
Роман Ефремов – автор проекта «Календарь модных событий», основатель шоурума ERD
16:00 Лекция «Дизайнер и производство. Как прожить без любви и не разориться»
Сергей Промохов – основатель проекта «ProCapitalist», владелец швейного производства
17:30 Показ фильма «Реальная цена моды»
Реж. Эндрю Морган, 2015.
Поп Ап
Распродажа дизайнерских вещей от шоурума ERD
Участие в мероприятии бесплатное! Необходима предварительная регистрация на сайте ERD: http://showroomerd.com/activnosti
Место проведения: Showroom ERD
Москва, Малая Семеновская 3А, стр. 1 (400 метров от станции метро Электрозаводская)
Fashion Intensive ERD 28 мая 2022
- 97
- 0
- 24 Мая 202212:41
28 мая на базе шоурума ERD уже в шестой раз пройдёт Fashion Intensive ERD, наполненный множеством полезных кейсов от известных экспертов модной индустрии.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.