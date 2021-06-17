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Юлия Анатольевна Бурулева

Forsal запустила стойкую краску Solemate Ultra Black для восстановления цвета чёрной обуви

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  • 17 Июня 202121:14

Российская компания представила краску для обуви Solemate Ultra Black. Средство наносится всего за пару минут и восстанавливает насыщенный чёрный цвет материалов, скрывая царапины, потёртости и другие дефекты. С помощью новой краски можно обновлять цвет нубука, замши, велюра, текстиля и кожаных элементов. Solemate Ultra Black не меняет текстуру материалов и равномерно распределяется по любой поверхности с помощью удобного аппликатора.

Благодаря разработанному составу средство отличается высокой стойкостью и долгое время сохраняет насыщенный чёрный цвет обуви.

Перед использованием необходимо встряхнуть Solemate Ultra Black и перевёрнутой крышкой нажать на губку до лёгкого щелчка. После этого переверните флакон и надавите аппликатором несколько раз на окрашиваемую поверхность, убедившись, что она сухая и чистая.

Нанесите краску и подождите две минуты. При нанесении на замшу, нубук и велюр до и после обработки требуется поднять ворс щеткой.

Краска доступна для покупки на Производителя и в магазинах партнёров.

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О компании Forsal

Российская компания Forsal с 2015 года занимается выпуском и дистрибуцией функциональной бытовой химии. В портфеле компании — такие бренды, как Solemate, Trekko и Wellroom. Собственные разработки и научная база, а также привлечение экспертов отрасли позволяют создавать высокоэффективные средства, которые действительно работают.

 

 

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