22 февраля на подиуме крупнейшей профильной выставки СРМ – Collection Première Moscow состоялся гала-показ конкурсных коллекций IX Всероссийского конкурса дизайнеров одежды PROfashion Masters. Темой конкурсного задания этого сезона стало создание капсульной коллекции верхней одежды из пальтовых тканей.

В течение первого тура конкурсы организаторы проекта получили более 400 заявок от дизайнеров и дизайнерских команд из России, Грузии, Узбекистана, Казахстана, Беларуси. В рамках первого этапа конкурсанты разрабатывают и представляют в формате эскизов или 3D-моделирования мини-коллекцию верхней одежды, в которой потенциально должны использоваться пальтовые ткани, а также синтетические утеплители. Дизайнеры могут также разработать собственные принты для изделий из этой коллекции.

В итоге из более чем 400 заявок профессиональное жюри выбрало 15 коллекций.

Каждый из финалистов бесплатно получил материалы для изготовления конкурсной коллекции – пальтовые ткани от международной компании «Ткани Престиж» с возможностью печати собственных авторских принтов, а также инновационные утеплители АТМО, специально предназначенные для верхней одежды фешн-направления, от российского производителя «С2 ГРУПП». Во время финального показа, который прошел на выставке СРМ, выбраны два победителя:

— авторы лучшей коммерческой и лучшей творческой коллекции, каждый из них получил 100 000 рублей.

Еще один финалист, показавший наиболее убедительную работу с инновационными утеплителями АТМО, получил специальный приз размером 50 000 рублей от компании «С2 ГРУПП».