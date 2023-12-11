Готовим кожу к праздникам: очищение, отшелушивание и тонизирование

Чтобы на все 100 выглядеть в Новогоднюю ночь, нужно заранее подготовить своё лицо к праздникам. Ни в коем случае нельзя пренебрегать очищение и тонизированием кожи. Эти процедуры требуется выполнять регулярно, а не только тогда, когда мы удаляем макияж.

Делимся новинками от Garnier, Royal Samples и Pravilnaya Kosmetika.

Гель-пенка с витамином C - GARNIER ОСНОВНОЙ УХОД, 200 мл.

Гель-пенка для умывания от Garnier содержит витамин С и экстракт цитруса, интенсивно очищает, придает сияние и выравнивает тон кожи. Прошел дерматологический контроль. Не тестируется на животных. Активные компоненты: • Витамин С - помогает усилить сияние кожи • Экстракт цитруса – выравнивает тон • витамин Е - обладает регенерирующими и омолаживающими свойствами, питает и смягчает кожу, снимает воспаления • Салициловая кислота

Результат - Очищение

Уход за кожей особенно важен в осенний период, когда шелушение становится все более заметным. Но не стоит беспокоиться, ведь есть идеальное решение для вас - антицеллюлитный скраб для тела и энзимная пудра для лица Royal Samples.

Royal Samples - Скраб для тела антицеллюлитный

Важным шагом к здоровой и увлажненной коже является отшелушивание.

Соляной антицеллюлитный скраб для тела дарит глубокое очищение, деликатно отшелушивает ороговевшие клетки, насыщает кожу влагой и полезными веществами. Помогает бороться с несовершенствами и убирает эффект "апельсиновой корки", а также делает менее заметными растяжки.

Скраб для тела антицеллюлитный - уходовая и профессиональная косметика бренда Royal Samples. Уход за телом и борьба с несовершенствами (целлюлит , от растяжек , сухость кожи). Эффективное органическое средство для ванны и душа дополнит Ваш косметический набор для тела (для рук и лица , для ног и стоп, для пяток). Натуральный состав скраба (scrub) с маслами ( масло ши, кокосовое масло и миндальное масло). Экстракт ламинарии и корицы , морская соль , арабский кофе (coffe) масло кокоса в комплексе оказывают увлажняющий, подтягивающий и тонизирующий эффект. Очищающий скраб активно стимулирует обновление эпидермального слоя, уменьшает отеки и насыщает кожу влагой и делает её упругой . Солевой скраб обладает spa и детокс эффектом, направлен против целлюлита, а также тщательно убирает из кожи лишние жировые выделения . Питательный скраб - гоммаж к телу и на руки имеет приятный и лёгкий аромат . Средство универсально и отлично подходит для женщин (женская линия), мужчин и подростков. Насыщение клеток кожи кислородом, удаление старых клеток и грязи из пор, пилинг и увлажнение - всё это и многое другое можно использовать в качестве подарка нашего скраба для себя и близких!

Royal Samples - Энзимная пилинг пудра для умывания

Энзимная пудра для умывания с полирующими гранулами и шелком идеально подходит для мягкой эксфолиации (отшелушивания).

Энзимная пудра пилинг (умывалка для лица) - профессиональная и органическая косметика для кожи лица и головы . Косметическое средство для умывания от прыщей и от чёрных точек обеспечивает глубокое увлажнение , питание , а также уход за лицом и уход за телом . Уходовая умывашка подходит для жирной, сухой , комбинированной кожи , что делает её подходящей для любого типа проблемной кожи . Энзимный пилинг имеет натуральный состав ( экстракт зеленого чая , каолин и оксид кремния ) гарантирует очищение , восстановление и защиту против акне . Как и корейская аптечная касметика , отшелушивающая пудра придаёт омолаживающий эффект и используется для сужения пор . Антивозрастная энзимная пудра для кожи ( anti age enzym powder for skin ) разглаживает рельеф кожи и насыщает кожу полезными микроэлементами . Такая успокаивающая пудра прекрасно дополнит Ваш домашний набор для макияжа и душа . Восстанавливающая постакне пудра с полирующими гранулами и шелком обновляет и матирует чувствительную кожу, делая её мягкой . Средство универсально так как подходит для женщин (женская линия ), для подростков и для мужчин (мужская линия) .

В составе она содержит активные ферменты и питательные вещества, которые глубоко проникают в кожу, помогая восстановить здоровый вид.

Скраб и энзимная пудра Royal Samples - идеальное комбо и ключ к здоровой и сияющей коже.

Pravilnaya Kosmetika - Гиалуроновый увлажняющий тоник для сухой и чувствительной кожи лица, шеи и декольте, с пантенолом, успокаивающий, Гибискус & Эстрагон

Новый увлажняющий тоник "Тоник Гибискус и Эстрагон" от бренда Pravilnaya Kosmetika для лица, шеи и декольте с гиалуроновой кислотой, экстрактам и гибискуса, и эстрагона. Тоник является идеальным бьюти средством для комплексного ухода за кожей. Он успокаивает и тонизирует, восстанавливая pH-баланс. Этот лосьон разработан специально для того, чтобы эффективно и безопасно очищать кожу от остатков макияжа и загрязнений. Благодаря отсутствию спирта в формуле, он не вызывает сухость и раздражение и подходит даже чувствительной коже. Он также матирует и помогает контролировать выработку излишнего себума. Идеальное решение для сухой, комбинированной, чувствительной и проблемной кожи. Регулярное использование этого тоника способствует улучшению внешнего вида кожи, снижению пигментации, а также придает коже увлажнение и свежесть.

Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу, делая ее мягкой и упругой. Помогает улучшить тонус и эластичность кожи, что способствует сокращению видимости морщин и признаков старения.

Пантенол нормализует клеточный метаболизм и увеличивает плотность коллагеновых волокон. Это помогает усилить упругость кожи и ускорить процесс ее обновления. Имеет успокаивающие свойства, которые помогают уменьшить раздражение и покраснения. Также он помогает увлажнить кожу, предотвращая ее пересушивание, поскольку излишняя сухость может стимулировать выработку себума, что может привести к образованию прыщей и чёрных точек

Мочевина обеспечивает отшелушивание ороговевших клеток и уменьшает жирный блеск, делая кожу более матовой и свежей. Кроме того, мочевина способствует осветлению следов постакне и пигментных пятен, улучшая общий тон кожи. Ее регенерирующие свойства помогут коже быстрее восстановиться и вернуть ей здоровый вид.

Экстракт гибискуса содержит богат флавоноидами, которые способствуют улучшению микроциркуляции и поддерживают нормальное функционирование капилляров. Это помогает обеспечить правильное кровоснабжение кожи, повышает ее тонус и предотвращает появление сосудистых сеток. Это особенно полезно для тех, у кого кожа склонна к куперозу

Экстракт эстрагона - мощный антиоксидант, который имеет анти возрастные свойства и помогает бороться со старением кожи. Способствует упругости и укреплению кожи.

Рекомендации по использованию: Этот универсальный тоник подходит как для мужчин, так и для женщин, подростков и людей, заботящихся о зрелости кожи. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать тоник вместе с другими продуктами из соответствующей линейки «Гибискус и эстрагон».