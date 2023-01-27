С 24 января-5 февраля 2023 «Унакальная Россия» Москва, Гостиный Двор

Коллекция «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» от «Евгений Гусев Студиа» выполнена в основном из винтажных российских тканей 80-х годов.

Эти ткани с символикой Московской Олимпиады 1980 года выпускались ограниченным метражом.

Представляется в рамках международного проекта «Квантовое искусство»

Это Квантовый взгляд на традиционное русское искусство одежды.

Это трансформация традиционных русских нарядов в современные через состояние квантовой неопределённости.

Сотрудники Студии языком модных образов стараются передать «Квантовый переход» одного образа в другой, давая возможность почувствовать новую энергетику одежды объединяющей традицию и современность.

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«Евгений Гусев Студиа»-российский бренд элитной женской одежды для создания успешного образа.