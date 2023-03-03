Идеи подарков на 8 марта, проверенные звёздами

Известные персоны рекламируют огромное количество брендов, собрали самые интересные бьюти-находки, которыми они действительно пользуются в реальной жизни и от души рекомендуют! При выборе подарка, который порадует каждую даму, можно всегда опираться на классику - цветы, парфюм, косметика и украшения!

Профессиональная линия Active Line бренда Skindex

Профессиональная линия Active Line бренда Skindex – это целостная и многофункциональная система профессионального ухода за кожей. Ноу-хау состоит из шести продуктов: обновляющий гель для умывания, гоммаж-скатка с Keratoline™ и алоэ линии, лимфодренажный тоник, детокс-сыворотка, крем для лица и крем для век. Каждый продукт имеет уникальный состав и обладает высокой эффективностью. Очень важно, что средства работают как с глубокими, так и с поверхностными слоями кожи. Действуя в синергии и поэтапно, продукты Active Line взаимодополняют друг друга, оказывая омолаживающее, антиоксидантное и противовоспалительное действие. В итоге решая широкий спектр эстетических проблем. Особое внимание в линейке уделяется хроническим воспалениям, которые вызывают целый ряд эстетических дефектов и являются главным фактором преждевременного старения, вызывая снижение тонуса, тусклый цвет, отёки, неровный тон кожи.

При таком комплексном и грамотном подходе Вы получаете не только приятные тактильные ощущения, визуально здоровую и светящуюся кожу, а истинное ремоделирование кожи!

Парфюмированная линия для волос и тела FRAGRANCE CARE от BB ONE



В линию входят парфюмированный спрей, масло для волос, жидкий флюид для волос и тела, восстанавливающий шампунь, лосьон для кожи рук и тела. Средства линии ухаживают за красотой волос и кожи тела, а также оставляют приятный и утонченный аромат, погружая в атмосферу праздника. Парфюмированные спреи Fragrance Care от BBOne оставляют приятный и утонченный аромат на ваших волосах и коже. Обладают антистатическим эффектом, не оставляя ощущения жирности. Гиалуроновая кислота и провитамин В5 питают и увлажняют кожу. Комплекс природных экстрактов восстанавливает и защищает поврежденные волосы, возвращает им прочность и эластичность.

Косметические средства бренда innes

Популярный бренд косметики innes — уникальный must have домашнего ухода, в котором продуманы мельчайшие детали и нюансы. Уход с innes – чарующий ритуал, который можно назвать квинтэссенцией гармонии и синергией красоты. Ведущие профессионалы бьюти-индустрии, анализируя потребности разных женщин, создают под концептуальным логотипом innes уникальную косметику, обладающую потрясающими функциональными свойствами. В средствах аккумулируются самые современные инновационные компоненты, имеющие сертификаты, подтверждающие эффективность и безопасность. Качество продукции отвечает российским и европейским стандартам – собственное производство обеспечивает жесткий отбор и высокий уровень ингредиентов косметики.

Парфюм Vanille Iconique Comptoir Sud Pacifique

Восточная туалетная вода, солнечная, бархатистая и комфортная, с намеком на магнетизм, благодаря своим экзотическим и гурманским аккордам.Как живописное полотно, напоминающее о бабьем лете, Vanille Iconique окрашивает образы в разноцветные тона, и приглашает нас в эту магическую смесь из двух сезонов.

Здесь нет финального пункта назначения, только радостное воспоминание об осеннем равноденствии, после которого природа, кажется, навсегда наполняется солнцем.

Верхние ноты: миндаль, винный персик. Ноты сердца: абсолю таитянской ванили, магнолия, кедр. Базовые ноты: абсолю бурбонской ванили, белый мускус, серая амбра.