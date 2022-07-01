Индустрия красоты представила бренды «Сделано в России» и решила вопрос импортозамещения отрасли

15 июня в Москве на Красном октябре состоялась Первая выставка-форум «Бьюти-событие: Сделано в России». На одной площадке собрались представители органов власти, эксперты, звездные преподаватели, лидеры рынка, производители, владельцы красивого бизнеса, создатели брендов, специалисты отрасли и звездные гости.

Мероприятие посетило более 700 гостей. Поддержать отечественных производителей пришли и звезды шоу-бизнеса Родион Газманов, Анастасия Денисова, актриса Алена Чехова, Владимир Брилев, Алла Довлатова и др.

Инновационным подходом к решению основных задач кожи – стимуляции, регенерации и обновления поделилась компания ООО «Оберон», представив косметические средства собственной торговой марки Ликоберон™. Основой для создания продукции бренда послужили разработки отечественных ученых пяти ведущих университетов страны. С лекцией о составах химических пилингов, а также демонстрацией сочетанных процедур с аппаратными и инъекционными методиками выступил представитель российского бренда натуральной косметики Alpika. Alpika cosmetics – первый производитель липосомальной профессиональной косметики России, основанный на научном подходе и использовании экологически чистых растительных компонентов. Пилинги нового поколения представила российская лаборатория BTpeel. Продукция бренда создана на основе высокоэффективных пептидных комплексов и натуральных природных ингредиентах. Особое внимание лаборатория уделяет разработке новых 100% экологически натуральных косметических продуктов на основе трав Сибири. Большой интерес профессионалов отрасли вызвало выступление российского ученого и практикующего врача, кандидата биологических наук Одинца Алексея Глебовича, в котором он рассказал о запатентованных открытиях влияния органического серотонина и океанических водорослей. Лаборатория доктора Одинца представила также широкий ассортимент продукции собственного производства. Для врачей-косметологов была также полезна лекция о российских инновационных технологиях «От косметики до фундаментальной медицины» от создателя торговой марки MeaPlasma, производителя оборудования для изготовления обогащенной аутоплазмы и совместимой данной технологии линейки косметологических продуктов. Более 100 уникальных косметических продуктов для проведения качественной и безболезненной процедуры депиляции и домашнего ухода представил российский производитель «Depiltouch Professional».

Специалистам по уходу за телом свою продукцию представили ООО «Лаборатория Красоты и Здоровья Вертера» и Slav Couture. Продукция Vertera – это запатентованная технология, позволяющая получать ценное содержимое клеток водоросли в легкоусвояемой водорастворимой форме. Представители компании продемонстрировали продукцию бренда в действии на мастер-классе «Водорослевое обертывание – минус 20 сантиметров в объеме за один сеанс». Чемпион Москвы, массажист Аристова Татьяна Васильевна показала мастер-классе «Спазмолитическая техника работы с шеей, дополняющая массаж лица в методике комплексной расслабляющей процедуры для головы с использованием регенерирующего масла с черной смородины Slav Couture.

Партнером и спонсором направления «косметология» выступила компания GLORIA – ведущий российский производитель профессиональной косметики для шугаринга, представившая профессиональную и уходовую косметику бренда Skin Helpers.

В зале косметология были также представлены такие отечественные бренды, как BLIZZFUL, starz.beauty, Tevi Care, LILI-YA cosmetic, Yggdrasil19, АРОМОВЯТКА, IMPULSE DEVICE, Eco-Element, а также российский производитель медицинских лазеров для клиник и салонов красоты CAPELLO LASRES. CAPELLO LASRES производит диодные лазеры, неодимовые (Nd:YAG) лазеры, фракционные CO2 лазеры и аппараты с технологией E-Light. Создавая продукцию, компания разрабатывает и протоколы сочетания аппаратных технологий с инъекционными препаратами для достижения результата пластической хирургии. Российская сборочная площадка — это реальное импортозамещение!

В парикмахерском зале были представлены такие бренды, как BBOne - коллагеновый мульти-реконструктор для восстановления волос любой степени повреждения на основе пчелиного маточного молочка бренда. Ginko Company – разработчик и производитель собственной линейки популярных инструментов, аксессуаров и косметики под брендами Ginko, Kedake, LOVE MY HAIR, DS, поставщик российских брендов косметики «Душистый мир» (Крым), новатор в области создания линейки дезинфицирующих средств для специалистов индустрии красоты. LEVSHAssistant - разработчик нового поколения оборудования для стилистов-парикмахеров. FABRIKA красивого бизнеса - первый инновационный бренд косметики для выпрямления и модификации волос, который разработал продукты кератина, ботокса и нанопластики без запаха. Dr.Sorbie - премиальная профессиональная косметика для волос с органическими компонентами, продемонстрировали мгновенный результат молекулярного восстановления волос. Hair Vorona – фабрика российского производства волос для наращивания и накладок, париков и систем волос для оптовых и розничных продаж. Мультибрендовая бьюти-компания Flario group с основными офисами по всему миру представила свою продукцию и продемонстрировала процедуру «Холодное восстановление от Limba». Один из ведущих брендов профессиональной косметики для волос в России EPICA Professional представил свою продукцию не только в Экспо-зоне, но и стал партнером зажигательного мастер-класса Hair Sprint. Шесть звездных парикмахеров продемонстрировали на сцене мастерство и креатив в современных техниках женских и мужских стрижек, показали процесс создания коллекции причесок, рассказали секреты колористической кухни и продемонстрировали процесс создания идеальных кудрей с помощью химической завивки.

Визажисты смогли ознакомиться с новинками брендов Russian Beauty Guru. Создатель легендарной туши Cabaret Vivienne Sabo Наталья Ракоч представила коллекцию продуктов для макияжа глаз и бальзам для губ. Стиль дебютной коллекции Russian Beauty Guru «Черная Москва» – яркий, дерзкий, динамичный и нарочито русский. Компания «Валери-Д», основанная в 1999 году, и, ставшая первым российским производителем профессиональных кистей для визажа, косметологии, моделирования и дизайна ногтей представила свой широкий ассортимент продукции. Сегодня в нем насчитывается около 1000 кистей разных форм и размеров.

Специалисты оценили по достоинству лаконичный дизайн и высокое качество авторского бренда кистей для макияжа Moilanen, созданный визажистом Марией Мойланен. Российские Аксессуары для хранения и переноски косметики и инструментов представил бренд ENZA. Изделия бренда смотрятся не только стильно, но и являются практичными и устойчивыми к механическим и другим повреждениям. Свой широкий ассортимент декоративной косметики бренд Beauty Drugs продемонстрировал не только в экспо-зоне, но и провел мастер-класс на своей продукции. Уникальный продукт представила в рамках мероприятия компания АО "Елатомский приборный завод" - бренд Magic Stick – клик палочки с мицеллярной водой для коррекции макияжа, созданный для быстрого и точного устранения недостатков макияжа вне дома, и, объединяющий в себе свойство влажных салфеток и ватных палочек.



Особый интерес у гостей события вызвал бренд ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН™, продемонстрировавший комплексный подход в бьюти-сфере. ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН™ – лидер инновационного производства коллагенсодержащих продуктов как для домашнего ухода, так и для профессионалов индустрии красоты и здоровья. Крупнейшее собственное производство полного цикла пищевого и косметического коллагена в России. Ирина Артемьева, владелец компании, выступила в деловой программе форума, представив бизнес-модель развития салонов красоты и клиник эстетической косметологии в стратегическом партнерстве с российским брендом COLLA GEN.

В экспо-зонах свою продукцию представили также такие компании и бренды, как: KARL BOLT&POSH – инновации в сфере косметологии и макияжа, ИНТЕРСЭН-плюс - эксперт в области дезинфектологии, Beauty is Art - одежда для мастеров салонов красоты из тканей, устойчивых к красителям, BYTWO Fragrance - российский бренд высокой парфюмерии, Нет монет - лидер индустрии чаевых и отзывов, OSM Бизнес Академия, предоставляющая услуги в сфере маркетинга, Импэкс – производитель солнцезащитных очков, Data Heroes – искусственный интеллект по работе с клиентской базой.

Для специалистов ногтевого сервиса прошел ряд полезных демонстраций от бренда EMI, представленный компанией Beauty Gallery, надежного поставщика товаров для индустрии красоты.

Компании, находящиеся в поисках производственных мощностей для СТМ в России, смогли наладить деловой диалог с представителями компаний МОНЗДРАВ - контрактное производство косметики полного цикла; Первое бьюти-ателье собственных брендов Косметические решения - полный цикл по контрактному производству уходовой косметики: от формирования технического задания на разработку продукта до продвижения его на рынок; ООО БьютиКей – производство препаратов для ламинирования ресниц, имеющая собственные ТМ Novel и Hindika.

(Первое бьюти-ателье собственных брендов)

Партнерами проекта стали: компания Имидж Инвентор – производитель оборудования для салонов красоты, имеющий собственное производство в Подмосковье, Союз парикмахеров России, Водовоз.ру – гипермаркет чистейшей воды, Союз Пиарщиков России, Stellar Group – компания, ориентированная на производство революционного и качественного продукта для россиян по оптимальным ценам, PROF DIGITAL AGENCY, оказывающая услуги от аудита компаний до построения стратегии, BrowXenna ® - первая хна, разработанная специально для бровей.

В рамках выставки-форума «Бьюти-событие: Сделано в России» прошли три конференции, которые были полезны, как для владельцев СТМ, так и для руководителей салонов красоты. Представитель Минпромторга РФ Ирина Аркадьева в своем докладе об актуальных мерах поддержки отрасли и механизмах их использования призвала участников форума к совместному сотрудничеству, а также представила результаты проделанной работы по формированию сырьевой базы РФ. Несмотря на нарушение логистических цепочек с рядом стран, нашлись решения для расширения бизнеса индустрии красоты на внешних рынках. О возможностях экспорта и поддержке, оказываемой РЭЦ компаниям бьюти-отрасли в своем докладе рассказал Андрей Добрица. Широкие возможности сотрудничества с республикой Индия по телемосту озвучил и зам. торгового представителя Евгений Грива.

Для владельцев салонов красоты и клиник эксперты предложили ряд решений и представили полезные кейсы от сервиса до импортозамещения в социальных сетях.

В завершении мероприятия гостей ждал незабываемый показ с одноименным названием «Сделано в России», созданный совместно звездными стилистами, визажистами и отечественными дизайнерами. Более 5 часов над созданием образов трудились мировые чемпионы парикмахерского искусства Максим Лазарев, Валерий Лазарев, Николай Васильев, Гения Розен и Ко, Кира Гончарь, Валерий Тигров, Александра Эдельберг, Наталья Шарафутблинова, Юлия Миронова. Миссией показа стала демонстрация «золотых» рук российских мастеров и их творений.