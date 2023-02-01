Интернет-мифы и борьба за увлажнение кожи зимой

Как часто интернет-мифы вводят нас в заблуждение? Оказывается, что чаще, чем мы думаем! Самое распространенное заблуждение зимнего сезона:

«Зимой нужно пользоваться только плотным питательным кремом для лица. А увлажняющим кремом – нельзя, так как кристаллы воды будут замерзать в коже и вызывать микротравмы»

В действительности это утверждение имеет сразу две ошибки.

1. Деление на типы кожи базируется на градации активности выработки кожного сала. Многие женщины, со сменами времени года, отмечают естественное повышение или понижение выработки кожного сала – это индивидуальная реакция кожи на изменение температурных режимов.

Питательный крем, зачастую, обладает плотной текстурой, которая способна вызвать закупорку пор и высыпания при взаимодействии с активно действующими жировыми железами. Угадать в этом случае довольно сложно, поэтому в зимний период лучшим вариантом станет применение в своем домашнем уходе легких текстур с активными компонентами. Идеальным уходом за кожей всех типов в зимнее время станут увлажняющие сыворотки.

2. Косметические средства, направленные на увлажнение кожи – это не стакан воды, который способен заледенеть на улице в морозы. Суть таких продуктов заключается в удержании собственной влаги кожи. Дополнительно такие продукты могут обладать разглаживающими (снимающими шелушение и сухость, избавляющими от чувства стянутости) и успокаивающими (антибактериальными и противовоспалительными) свойствами. Конечно, не стоит забывать о том, что любое косметическое средство лучше наносить не менее, чем за тридцать минут до выхода на улицу (необходимо дождаться полного впитывания продукта).

Топ увлажняющих сывороток с легкой текстурой на зимнее время года:

Увлажняющая сыворотка-флюид с гиалуроновой кислотой для обезвоженной кожи Hydrabio Serum, Bioderma

Увлажняющая сыворотка Hydrabio Serum увеличивает количество влаги в коже на 57 % в первые 15 минут после нанесения. Рекомендуем использовать сыворотку после тоника и перед нанесением крема по типу кожи. Достаточно одного-двух нажатий, чтобы увлажнить лицо и шею. Эта сыворотка станет прекрасной базой под макияж.

Активные компоненты Патент Aquagenium восстанавливают процессы естественного увлажнения кожи. Экстракт яблочных косточек помогает влаге проникать в глубокие слои эпидермиса. Витамины РР и В3 стимулируют защитные функции кожи. Рекомендовано дерматологами для обезвоженной чувствительной кожи. Увлажняющая сыворотка для восполнения влаги в коже.

Сыворотка с гиалуроновой кислотой Hyaluronic Acid Serum, EGIA

В увлажняющей сыворотке EGIA два активных компонента: гиалуроновая кислота и инновационный EGIA Е.С.А.-3 комплекс. Совместно они эффективно борются с сухостью, освежают и насыщают кожу лица живительной влагой, создавая благоприятные условия для клеточной регенерации. Наносите средство на кожу лица и шеи и наслаждайтесь мгновенным комфортом и свежестью.

Сыворотка предназначена для восстановления водного баланса кожи любого типа. После применения сыворотки повышается тонус и упругость кожи, разглаживаются мелкие морщинки, устраняется шелушение и покраснение.

Intensive Hyaluronic Serum, Institut Esthederm

Увлажняющая сыворотка Institut Esthederm с легкой аква-гелевой текстурой содержит три вида гиалуроновой кислоты: высокомолекулярную (0,05%), среднемолекулярную (1%) и инкапсулированную (2%). Интенсивно увлажняет и визуально корректирует морщины. Возвращает естественное сияние кожи. Идеально подходит для пролонгации эффекта после процедур мезотерапии и биоревитализации.

Применять утром и/или вечером. Нанесите 2-3 капли на очищенную кожу лица, шеи и декольте. Для оптимального результата рекомендуется использовать 2 месяца.

Активные компоненты: патент "Клеточная вода", запатентованный комплекс «HYALURONIC»

Ампульные сыворотки-концентраты Aqua Force, BioTherapy Concept

Ампульная сыворотка-концентрат для мгновенного увлажнения с успокаивающим действием на основе гиалуроновой кислоты и пентавитина.

Идеально для устранения сухости и шелушения кожи, борьбы с раздражениями и покраснениями, повышения тонуса и упругости, возвращения гладкости и мягкости кожи.

Гиалуроновая кислота в комплексе с пентавитином создают эффективную систему трансфера и удержания влаги в эпидермисе, благодаря чему создается оптимальная регуляция и баланс увлажненности кожи. D-пантенол успокаивает кожу и устраняет раздражение.