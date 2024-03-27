«Исполняющий обязанности» с Еленой Север и Татьяной Навка

В Петергофе на территории усадьбы Знаменка проходят съемки семейной комедии «Исполняющий обязанности». Главные роли в картине исполняют Елена Север, Антон Батырев, Александр Самойленко, Дмитрий Хрусталев, Игорь Жижикин и Михаил Евланов.

В центре сюжета — детский дом, территорией которого пытается завладеть крупная строительная компания, чтобы создать там парк развлечений. Директор детского дома — Дядя Саша (Антон Батырев), при поддержке своих подопечных, борется за его сохранение. Глава строительной компании Борисов (Александр Самойленко) любыми способами хочет достигнуть поставленной цели и нанимает профессионала по решению спорных, скользких вопросов — Полунину (Елена Север) и карьериста Чижикова (Михаил Евланов).

Дата премьеры весна 2025 года.

“Территория усадьбы рядом с заброшенным дворцом была выбрана не случайно. Для нас было важно воссоздать сказочную атмосферу на площадке, поэтому мы долго искали такое место, — рассказала Елена Север, актриса и продюсер фильма. — Мой персонаж проходит трансформацию на протяжении всего фильма. Она начинает как Круэлла, а потом превращается в Мэри Поппинс. Я уверена, что зрителям так же будет интересно наблюдать за ее изменениями, как и мне”.

В фильме есть и бандиты: Бык (Дмитрий Хрусталев) и Фонарь (Игорь Жижикин), которые должны заставить директора отступить, но они только усугубляют положение, создавая все больше и больше проблем.

“Я часто играю бандитов, но тут совершенно новый персонаж — карикатурно-комедийный бандит. Мне повезло с партнером, у Дмитрия Хрусталева абсолютно моментальная реакция на юмор и на площадке у нас много творческой свободы и возможностей для импровизации, что позволяет сделать сцены еще смешнее для зрителя,” — прокомментировал Игорь Жижикин, актер фильма.

“Мы хотим соединить атмосферу “Один дома” и “101 далматинец”. Но вместо далматинцев в фильме спасаем много детей. Нам очень повезло с детьми актерами, у некоторых за плечами уже по 20 работ в кино и практически все получается с первых дублей”, — рассказал Миша Маралес, режиссер картины.

В фильме также задействована олимпийская чемпионка Татьяна Навка вместе с дочерью Надеждой Песковой. Знаменитая фигуристка играет саму себя и поддерживает дочку на ее первых съемках в кино. Ради сцены льду на съемочной площадке был залит каток.

“Наде предложили попробовать себя в небольшой роли и мы сразу же согласились, несмотря на плотный график дочери. У нее сложное спортивное расписание, одни тренировки. Но я заметила, что она раскованно себя чувствует перед камерами. Быстро запоминает слова и не стесняется. После Олимпийских игр я сама хотела попробовать себя в роли актрисы, и у меня был различный опыт, но все роли были связаны с выходом на лед. В этом же фильме мой дебют вне катка.”, — поделилась Татьяна Навка, актриса фильма.

Прекрасный актерский ансамбль, яркие детские роли, комедийные ситуации, много музыки — все эти составляющие хорошего детского кино, выход на экраны которого, запланирован на весну 2025 года.

«Исполняющий обязанности» (рабочее название)

Съемочный период: 22 февраля - 25 марта 2024 года

В главных ролях: Елена Север, Антон Батырев, Дмитрий Хрусталев, Игорь Жижикин, Александр Самойленко, Михаил Евланов, Тимофей Зайцев, Софья Петрова, Дмитрий Калихов и другие.

Режиссер постановщик: Миша Маралес

Продюсеры: Елена Север, Таня Стацман

Художник-постановщик: Виталий Труханенко

Оператор постановщик: Дмитрий Шлыков

Авторы сценария: Голованов В., Кожухарь И., Нефедова М.

Жанр: семейная комедия

Производство: Кинокомпания ООО «Восток»

