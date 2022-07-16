Как подготовить кожу к загару?

Хорошо увлажненная и упругая кожа — залог ровного загара, а также профилактика появления пигментных пятен. Наиболее заметный и быстрый результат можно получить после курса биоревитализации. Биоревитализация восстанавливает клеточную структуру и нормализует водный баланс кожи. Косметологи Центра эстетической медицины CLS International используют для биоревитализации инновационный препарат российского производства REVI на основе гиалуроновой кислоты и трегалозы — мощного антиоксиданта.
Трегалоза обладает сильнейшими восстанавливающими свойствами, а также:
- нормализует выработку меланина
- защищает от обезвоживания
- защищает от повреждения ультрафиолетовым излучением
- приводит к нормализации синтеза меланина и его накопления в коже.
Последствия инсоляции
В качестве защитной реакции на ультрафиолет синтезируется меланин, как следствие — кожа ороговевает, становится суше и темнее. Поэтому после инсоляции коже необходимо восстановление, какими бы ни были эффективными увлажнение и защита от солнца*.
Биоревитализация REVI дает мощный осветляющий и увлажняющий эффект, питает и восстанавливает кожу.
Весь июль в Центре эстетической медицины CLS International проходит акция - 20% на процедуры инъекции препаратом REVI (по лицу и области вокруг глаз).
Центр эстетической медицины CLS International специализируется на инъекционной и аппаратной косметологии, гинекологии и эстетической гинекологии и дерматологии. *Мы рекомендуем использовать и обновлять SPF-средство каждый раз, когда UV индекс превышает отметку 2.
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