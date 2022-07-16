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Элиза М

Как подготовить кожу к загару?

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  • 16 Июля 202211:04
Сюжеты: Косметика и парфюмерия
Как известно, солнце — не только источник витамина D и хорошего настроения, но и также первый и главный фактор старения кожи. Именно поэтому в преддверии летнего сезона или отпуска так важно готовить кожу к солнцу, повышая ее защитные функции. 
Хорошо увлажненная и упругая кожа — залог ровного загара, а также профилактика появления пигментных пятен. Наиболее заметный и быстрый результат можно получить после курса биоревитализации.    Биоревитализация восстанавливает клеточную структуру и нормализует водный баланс кожи. Косметологи Центра эстетической медицины CLS International используют для биоревитализации инновационный препарат российского производства REVI на основе гиалуроновой кислоты и трегалозы — мощного антиоксиданта. 
Трегалоза обладает сильнейшими восстанавливающими свойствами, а также:
  • нормализует выработку меланина
  • защищает от обезвоживания
  • защищает от повреждения ультрафиолетовым излучением
  • приводит к нормализации синтеза меланина и его накопления в коже.
Как результат — усиливается иммунитет кожи к ультрафиолетовому воздействию и не происходит  активного пигментообразования.
Последствия инсоляции
В качестве защитной реакции на ультрафиолет синтезируется меланин, как следствие — кожа ороговевает, становится суше и темнее. Поэтому после инсоляции коже необходимо восстановление, какими бы ни были эффективными увлажнение и защита от солнца*. 
Биоревитализация REVI дает мощный осветляющий и увлажняющий эффект, питает и восстанавливает кожу. 
Весь июль в Центре эстетической медицины CLS International проходит акция - 20% на процедуры инъекции препаратом REVI (по лицу и области вокруг глаз).   
Центр эстетической медицины CLS International специализируется на инъекционной и аппаратной косметологии, гинекологии и эстетической гинекологии и дерматологии. *Мы рекомендуем использовать и обновлять SPF-средство каждый раз, когда UV индекс превышает отметку 2.
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