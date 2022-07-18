Какие косметические средства взять с собой на море?

Лето "перешагнуло экватор" - самоё тёплое время года в разгаре! Одни из нас уже побывали в отпуске, а другие только планируют отправиться в тёплые края. Незаменимым must have в чемодане являются разнообразные косметические средства. В этой подборке расскажем о продуктах для лица, тела и волос, которые рекомендуем взять с собой на морское побережье.

BRONZEADA SPORT CОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА SPF 50 от Librederm , 50 МЛ.

Цена: 1224 руб.

Гель BRONZEADA SPORT обеспечивает очень высокую степень защиты кожи от солнца благодаря комплексу солнцезащитных фильтров. Специализированное средство на масляной основе легко распределяется, быстро впитывается, смягчает и увлажняет кожу. Идеально подходит для водных и экстремальных видов спорта.

[+] Обеспечивает защиту от солнца до 80 минут непрерывного пребывания в воде.

[+] Водостойкий – комбинация полимеров создает защитный слой на коже, который обеспечивает водоотталкивающий эффект.

[+] Масляная основа ухаживает за кожей, увлажняя и смягчая её.

[+] Travel-формат, удобно брать с собой.

[+] Не имеет аналогов на российском рынке.

ТЕКСТУРА:

Прозрачный гель легко распределяется по коже, быстро впитывается, не оставляет белых следов.

ПЕРЕНОСИМОСТЬ:

Без отдушек и красителей. Подходит для чувствительной кожи, гипоаллергенен. Продукт прошел дерматологический контроль.*

*Подтверждено клинически.

Применение:

За 20 минут до выхода на солнце равномерно наносите на сухую чистую кожу лица и тела. При непрерывном нахождении на солнце для поддержания защитного действия повторяйте нанесение геля каждые 1,5 часа.

Молочко для тела увлажняющее с лифтинг-эффектом от Lifecode, 250 мл.

Цена: 1200 руб.

Нежнейшее молочко для тела с умопомрачительным ароматом свежих листьев смородины подарит вашей коже настоящее наслаждение. Благодаря сбалансированному сочетанию натуральных масел, растительных экстрактов, кофеина и витамина Е средство обеспечивает полноценный уход за кожей, помогая сохранить и преумножить ее красоту.

Кофеин в комплексе с микроводорослями, витамином Е, экстрактами иглицы, гинкго билоба и фукуса помогает поддержать силуэт в идеальной форме, превосходно справляется с проблемой «апельсиновой корки», придавая коже тонус, упругость и эластичность. Ценные масла кокоса, ши и виноградных косточек обеспечивают интенсивное увлажнение и питание кожи, делая ее более гладкой и бархатистой.

Молочко обладает легкой текстурой, быстро впитывается, мгновенно освежает и смягчает кожу.

Шампунь HydraSource для сухих волос от Biolage 250 мл.

Цена: 714 руб.

Сухие волосы склонны к ломкости и часто выглядят тускло и безжизненно. Шампунь Biolage HYDRASOURCE™ (ГидраСурс) с экстрактом алоэ питает волосы, помогая оптимизировать их гидробаланс, тем самым возвращая им здоровый вид. Волосы в 15 раз* более увлажненные после первого использования.

- Облегчает расчёсывание и делает волосы более послушными

- Формула без парабенов

- Подходит для окрашенных волос

Применение:

Нанести на влажные волосы, вспенить массирующими движениями. Тщательно смыть. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой. Для нормальных и тонких волос. Для наибольшего увлажнения рекомендуется использовать с кондиционером Biolage HYDRASOURCE™.

Кондиционер HydraSource для сухих волос Biolage, 200 мл.

Цена: 788 руб.

Когда волосы недостаточно увлажнены, они теряют прежнюю яркость, становятся более жесткими и путаются. Как растение алоэ, которое, казалось бы, никогда не высыхает, кондиционер Biolage HYDRASOURCE™ (ГидраСурс) помогает оптимизировать гидробаланс сухих волос, возвращая им здоровый, сияющий вид. Волосы в 15 раз* более увлажненные после первого использования.

- Облегчает расчесывание и делает волосы более мягкими и послушными

- Запечатывает влагу внутри волоса

- Формула без парабенов

- Подходит для окрашенных волос

Применение:

Нанести на влажные волосы и оставить на 1-3 минуты. Тщательно смыть. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой. Для нормальных и тонких волос

Обязательным элементом правильного ухода за волосами является использование масок для волос, которые питают волосы, наполняют их силой, придают блеск и ухоженный вид. Чем маски-концентраты отличаются от обычных масок?

Во-первых, высокая концентрация ухаживающих компонентов для здоровых волос дает мгновенный эффект и сохраняет свое действие на длительный срок.

Во-вторых, новые уходовые средства получили усовершенствованную формулу, повышенную эффективность и более удобную упаковку на 100 мл в виде пакетика с крышечкой. Каждой маски хватает минимум на 4-5 раз для получения 100% гладких, струящихся, заметно сияющих волос.

В-третьих, каждое средство изготовлено с использованием растительных восков и крахмала, а также натуральных красителей.

В результате использования маски волосы мгновенно становятся более здоровыми, сохраняя накопительный эффект. Отдельно нужно остановиться на упаковке: теперь маску очень легкое выдавливать, а также ее можно провозить в ручной клади.

Маска-концентрат HydraSource для глубокого восстановления сухих волос от Biolage, 100 мл.

Цена: 1470 руб.

Маска-концентрат Биолаж Гидрасурс восстанавливает, увлажняет сухие и обезвоженные волосы. Волосы не путаются и легко расчесываются. Формула обогащена природными ингредиентами для здорового вида волос (экстракт алоэ и спирулины). Обладает накопительным эффектом.

Применение:

Нанести на отжатые полотенцем волосы после использования шампуня гаммы Гидрасурс. Оставить на 3-5 минуты. Смыть. Уложить как обычно. В случае попадания в глаза немедленно промойте водой.

Сухой текстурирующий спрей для волос Moroccanoil, 250 мл.

Цена: 2132 руб.

Те, кто любит пляжные локоны и небрежные укладки, могут безопасно воспроизводить их на отдыхе с помощью Сухого текстурирующего спрея. Этот насыщенный маслом арганы сухой спрей позволяет создавать укладки в стиле легкой небрежности с растрепанной текстурой и обеспечивает долговременную фиксацию. Используйте как завершающий штрих для создания образов со свободным, текстурированным объемом или в качестве основы для сложных кос или высоких причесок, не предполагающих гладкую форму. Уникальная комбинация высокоэффективных смол и цеолитов образует связь между волосками, обеспечивая текстурированную фиксацию и сухое, шероховатое покрытие.

Для создания укладок в стиле легкой небрежности

Придает объем

Обеспечивает долговременную фиксацию

Создает сухое, шероховатое покрытие

Делает волосы приятными на ощупь и не создает липкого эффекта.