Какие косметические средства взять с собой на море?

Лето "перешагнуло экватор" - самоё тёплое время года в разгаре! Одни из нас уже побывали в отпуске, а другие только планируют отправиться в тёплые края. Незаменимым must have в чемодане являются разнообразные косметические средства. В этой подборке расскажем о продуктах для лица, тела и волос, которые рекомендуем взять с собой на морское побережье.
BRONZEADA SPORT CОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА SPF 50 от Librederm , 50 МЛ.
Цена: 1224 руб.
Гель BRONZEADA SPORT обеспечивает очень высокую степень защиты кожи от солнца благодаря комплексу солнцезащитных фильтров. Специализированное средство на масляной основе легко распределяется, быстро впитывается, смягчает и увлажняет кожу. Идеально подходит для водных и экстремальных видов спорта.
[+] Обеспечивает защиту от солнца до 80 минут непрерывного пребывания в воде.
[+] Водостойкий – комбинация полимеров создает защитный слой на коже, который обеспечивает водоотталкивающий эффект.
[+] Масляная основа ухаживает за кожей, увлажняя и смягчая её.
[+] Travel-формат, удобно брать с собой.
[+] Не имеет аналогов на российском рынке.
ТЕКСТУРА:
Прозрачный гель легко распределяется по коже, быстро впитывается, не оставляет белых следов.
ПЕРЕНОСИМОСТЬ:
Без отдушек и красителей. Подходит для чувствительной кожи, гипоаллергенен. Продукт прошел дерматологический контроль.*
*Подтверждено клинически.
Применение:
За 20 минут до выхода на солнце равномерно наносите на сухую чистую кожу лица и тела. При непрерывном нахождении на солнце для поддержания защитного действия повторяйте нанесение геля каждые 1,5 часа.
Молочко для тела увлажняющее с лифтинг-эффектом от Lifecode, 250 мл.
Цена: 1200 руб.
Нежнейшее молочко для тела с умопомрачительным ароматом свежих листьев смородины подарит вашей коже настоящее наслаждение. Благодаря сбалансированному сочетанию натуральных масел, растительных экстрактов, кофеина и витамина Е средство обеспечивает полноценный уход за кожей, помогая сохранить и преумножить ее красоту.
Кофеин в комплексе с микроводорослями, витамином Е, экстрактами иглицы, гинкго билоба и фукуса помогает поддержать силуэт в идеальной форме, превосходно справляется с проблемой «апельсиновой корки», придавая коже тонус, упругость и эластичность. Ценные масла кокоса, ши и виноградных косточек обеспечивают интенсивное увлажнение и питание кожи, делая ее более гладкой и бархатистой.
Молочко обладает легкой текстурой, быстро впитывается, мгновенно освежает и смягчает кожу.
Шампунь HydraSource для сухих волос от Biolage 250 мл.
Цена: 714 руб.
Сухие волосы склонны к ломкости и часто выглядят тускло и безжизненно. Шампунь Biolage HYDRASOURCE™ (ГидраСурс) с экстрактом алоэ питает волосы, помогая оптимизировать их гидробаланс, тем самым возвращая им здоровый вид. Волосы в 15 раз* более увлажненные после первого использования.
- Облегчает расчёсывание и делает волосы более послушными
- Формула без парабенов
- Подходит для окрашенных волос
Применение:
Нанести на влажные волосы, вспенить массирующими движениями. Тщательно смыть. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой. Для нормальных и тонких волос. Для наибольшего увлажнения рекомендуется использовать с кондиционером Biolage HYDRASOURCE™.
Кондиционер HydraSource для сухих волос Biolage, 200 мл.
Цена: 788 руб.
Когда волосы недостаточно увлажнены, они теряют прежнюю яркость, становятся более жесткими и путаются. Как растение алоэ, которое, казалось бы, никогда не высыхает, кондиционер Biolage HYDRASOURCE™ (ГидраСурс) помогает оптимизировать гидробаланс сухих волос, возвращая им здоровый, сияющий вид. Волосы в 15 раз* более увлажненные после первого использования.
- Облегчает расчесывание и делает волосы более мягкими и послушными
- Запечатывает влагу внутри волоса
- Формула без парабенов
- Подходит для окрашенных волос
Применение:
Нанести на влажные волосы и оставить на 1-3 минуты. Тщательно смыть. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой. Для нормальных и тонких волос
Обязательным элементом правильного ухода за волосами является использование масок для волос, которые питают волосы, наполняют их силой, придают блеск и ухоженный вид. Чем маски-концентраты отличаются от обычных масок?
Во-первых, высокая концентрация ухаживающих компонентов для здоровых волос дает мгновенный эффект и сохраняет свое действие на длительный срок.
Во-вторых, новые уходовые средства получили усовершенствованную формулу, повышенную эффективность и более удобную упаковку на 100 мл в виде пакетика с крышечкой. Каждой маски хватает минимум на 4-5 раз для получения 100% гладких, струящихся, заметно сияющих волос.
В-третьих, каждое средство изготовлено с использованием растительных восков и крахмала, а также натуральных красителей.
В результате использования маски волосы мгновенно становятся более здоровыми, сохраняя накопительный эффект. Отдельно нужно остановиться на упаковке: теперь маску очень легкое выдавливать, а также ее можно провозить в ручной клади.
Маска-концентрат HydraSource для глубокого восстановления сухих волос от Biolage, 100 мл.
Цена: 1470 руб.
Маска-концентрат Биолаж Гидрасурс восстанавливает, увлажняет сухие и обезвоженные волосы. Волосы не путаются и легко расчесываются. Формула обогащена природными ингредиентами для здорового вида волос (экстракт алоэ и спирулины). Обладает накопительным эффектом.
Применение:
Нанести на отжатые полотенцем волосы после использования шампуня гаммы Гидрасурс. Оставить на 3-5 минуты. Смыть. Уложить как обычно. В случае попадания в глаза немедленно промойте водой.
Сухой текстурирующий спрей для волос Moroccanoil, 250 мл.
Цена: 2132 руб.
Те, кто любит пляжные локоны и небрежные укладки, могут безопасно воспроизводить их на отдыхе с помощью Сухого текстурирующего спрея. Этот насыщенный маслом арганы сухой спрей позволяет создавать укладки в стиле легкой небрежности с растрепанной текстурой и обеспечивает долговременную фиксацию. Используйте как завершающий штрих для создания образов со свободным, текстурированным объемом или в качестве основы для сложных кос или высоких причесок, не предполагающих гладкую форму. Уникальная комбинация высокоэффективных смол и цеолитов образует связь между волосками, обеспечивая текстурированную фиксацию и сухое, шероховатое покрытие.
Для создания укладок в стиле легкой небрежности
Придает объем
Обеспечивает долговременную фиксацию
Создает сухое, шероховатое покрытие
Делает волосы приятными на ощупь и не создает липкого эффекта.
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