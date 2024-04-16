Капсула Burgundy season: базовый гардероб и верхняя одежда на весну от belle you

Капсула Burgundy season от belle you: базовый гардероб и верхняя одежда на весну. Эстетика, удобство и функциональность с яркими нотами. Burgundy season — это весна с насыщенной, глубокой нотой бургунди в сочетании с нежными и спокойными универсальными оттенками. Комплекты из капсулы подойдут для расслабленных повседневных образов и долгожданных весенних прогулок.

Впервые в коллекции — верхняя одежда. Дизайнеры дополнили капсулу утепленной курткой-рубашкой на синтепоне и мягкой паркой из плащевки с удобным капюшоном и накладными карманами. Синтепон легкий и хорошо сохраняет тепло. Плащевая ткань отлично сохраняет форму, не садится при стирке, износостойкая и не деформируется. Изделия добавят уют и эстетику в повседневные образы для прохладной погоды.

В Burgundy season вошли уже полюбившиеся свободные брюки из гладкой ткани и бесшовные изделия из хлопкового трикотажа в рубчик: топ, майка, велосипедки, шорты с высокой посадкой и облегающий комбинезон. На моделях отсутствуют боковые швы, они нежно облегают тело и подчеркивают силуэт.

Все модели сочетаются между собой.

Цветовая палитра — молочный, кофейный, пломбир, небесно-голубой и глубокий бургунди.

Составляйте множество стильных образов. Весной красота расцветает.

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