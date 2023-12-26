Карнавал новогодних beauty-подарков

До нового года остаётся несколько дней: новогодний марафон превратился в спринт! Если Вы как раз сейчас выбираете подарки, эта подборка может Вам помочь. В этом материале мы расскажем о беспроигрышных вариантах презентов, которые порадуют каждую женщину - высокоэффективная косметика известных брендов, которую можно приобрести как в подарочных наборах, так и самим смиксовать разные вариации!

Набор для волос Matrix Instacure - шампунь 300мл., кондиционер 300мл.

Профессиональная гамма средств Matrix Instacure помогает сократить пористость волос, предотвратить ломкость и появление секущихся кончиков, поэтому идеально подходит для восстановления сухих и поврежденных локонов. Результат заметен с первого применения!

Серия Matrix Total Results Instacure – продолжение салонного ухода за волосами после окрашивания, осветления, мелирования, разработана против пористости и ломкости. Гамма полезна и для здоровых волос, так как предотвращает появление пористости в результате ежедневного использования термоинструментов, частого расчесывания и химического воздействия. Формулы Total Results Instacure обогащены жидким протеином, который заполняет пористость структуры, создавая ровную и гладкую поверхность, буквально преображая волосы с одного применения. В составе средств нет силиконов и парабенов, поэтому они подходят для укрепления даже ослабленных и чувствительных волос.

Состав набора: Шампунь для волос 300 мл + Кондиционер для волос 300 мл

Тип: набор по уходу за волосами; подарочный набор для волос

Тип волос: для всех типов волос; для ослабленных волос; для поврежденных волос; для сухих волос

Эффект: восстановление; против секущихся кончиков; увлажнение.

Подарочный набор для восстановления волос Strength Recovery от Biolage - Шампунь Strength Recovery 250 мл. и кондиционер Strength Recovery 200мл.

Набор для поврежденных и ломких волос. Профессиональные формулы Strength Recovery очищают, восстанавливают и делают волосы в 3 раза более сильными*. Волосы выглядят здоровыми и увлажненными. Культовый аромат Biolage раскрывается уникальным сочетанием фруктов, цветов и специй. Strength Recovery обогащен веганским скваланом, это ингредиент, защищающий поверхность волоса и удерживающий влагу внутри и на его поверхности. Подходит для всех типов волос, в том числе для окрашенных.Не содержит минеральных масел в составе.

Набор для ухода и восстановления волос “Hair care repair and set” от Lifecode

Подарочный набор для ухода и восстановления роста волос "Hair care repair and set" - это комплекс средств по уходу за волосами в домашних условиях. Сочетание эффективных активных ингредиентов и растительных экстрактов в составе шампуня оказывает мощное воздействие на волосяные фолликулы, стимулируя рост и укрепление волос.

Активный ингредиент копиррол (Pyrrolidinyl Diaminopyrimidine Oxide) улучшает кровоснабжение и питание волосяных фолликул, тем самым восстанавливая и активизируя их, стимулирует рост волос, увеличивает их толщину и количество. Доказано, что ингредиент имеет высокую эффективность и увеличивает густоту волос до 64%, а активность роста до 66%.

Пептид ацетил тетрапептид-3 напрямую воздействует на клетки волосяного фолликула. Благодаря 4 аминокислотам в составе, он ускоряет синтез ламилина и коллагена, улучшая состояние фолликул. Ацетил тетрапептид-3 увеличивает объем и длину фолликул, что способствует укреплению фиксации волоса.

Растительные экстракты, входящие в состав средства, успокаивают кожу, увлажняют её и укрепляют волосы. Гидролизованный кератин увлажняет волосы, утолщает волосяной стержень и оказывает мягкое кондиционирующее воздействие.

В состав входят 2 средства, дополняющие и усиливающие друг-друга, что позволяет добиться наилучших результатов в борьбе с выпадением волос:

- Шампунь против выпадения и для роста волос, 250 мл.

- Бальзам для восстановления волос, 250 мл.

Зимний набор Serie Expert Absolut Repair для восстановления поврежденных волос (Шампунь 300 мл + Смываемый уход 200 мл) от L'Oreal Professionnel

Профессиональная гамма Absolut Repair создана специально для тех, кто хочет восстановить сухие и очень поврежденные волосы. Шампунь мягко очищает, не утяжеляя, делая волосы более эластичными. С первого применения вы заметите здоровый блеск, мягкость и роскошный чувственный аромат. Смываемый уход Absolut Repair интенсивно восстанавливает даже очень поврежденные волосы без эффекта утяжеления, сокращая повреждения до 77%*. Волосы мгновенно преображаются, становятся более сильными, мягкими и блестящими (до 7 раз*!). Экстракт зерен золотого киноа и пшеничный протеин обеспечивают интенсивное восстановление, укрепляют и защищают структуру волоса. Идеальный подарок на Новый Год, на Рождество, для мамы, подруги, коллегам, на день рождения и, конечно же, себе! Уникальная виртуальная открытка ждет Вас внутри набора по QR коду! *Инструментальный тест

Новогодний подарочный набор от d'Alba: патчи с коллагеном и спрей-сыворотка

Патчи с коллагеном для области вокруг глаз White Truffle Intensive The Real Eye Patch, 68шт.

Патчи с содержанием веганского коллагена увлажняют и питают тонкую кожу вокруг глаз, а также разглаживают морщинки и выравнивают тон.

▫ Белый трюфель и токоферол (витамин Е) оказывают антиоксидантный эффект и повышают эластичность верхних и глубоких слоёв кожи.

▫ Ниацинамид (витамин В3) предотвращает потерю влаги, укрепляет защитный барьер кожи и восстанавливает здоровый тон.

▫ Аденозин стимулирует выработку кожей собственного коллагена и эластина, а также защищает клетки от окисления.

▫ Низкомолекулярная гиалуроновая кислота дарит глубокое увлажнение и разглаживает морщинки, вызванные сухостью.

▫ Комплекс масел обеспечивает питание, а календула и мелисса обеспечивают успокаивающий эффект.

Спрей-сыворотка мультифункциональная White Truffle First Spray Serum

Мультифункциональная спрей сыворотка увлажняет, питает и наполняет энергией тусклую и усталую кожу. Бестселлер: свыше 22 миллионов покупателей выбрали эту сыворотку.

Способствует выравниванию тона, улучшению возрастных признаков, придает отдохнувший и сияющий вид. Сыворотка наполнена маслами авокадо, семян подсолнечника, экстрактом итальянского белого трюфеля, ниацинамидами и семенами чиа для глубоко увлажнения и удержания влаги в течение дня. Подходит для использования поверх макияжа для дополнительного увлажнения.

Не тестируется на животных.

Подарочный набор от бренда Pravilnaya Kosmetika - Тоник для лица + крем питательный + ночная маска Гибискус & Эстрагон

Освежите, питайте и восстанавливайте вашу кожу с набором для лица, вдохновленным природными сокровищами - тоником увлажняющим, кремом питательным и ночной питательной маской, обогащенными эксклюзивным сочетанием гибискуса и эстрагона. Тоник увлажняющий Гибискус и Эстрагон - настоящий заряд свежести для вашей кожи. Экстракт гибискуса придает ей увлажнение, одновременно способствуя выравниванию тонуса. Эстрагон обладает антисептическими свойствами, что делает этот тоник идеальным выбором для поддержания чистоты и свежести вашей кожи. Просто распылите тоник на лицо и наслаждайтесь ощущением увлажненной, освеженной кожи. Крем питательный Гибискус и Эстрагон - настоящее погружение в мир питательного ухода. Гибискус стимулирует процессы регенерации кожи, придавая ей мягкость и упругость. Эстрагон, богатый антиоксидантами, помогает защитить кожу от воздействия окружающей среды. Распределите крем массирующими движениями и наслаждайтесь ощущением увлажненной и защищенной кожи в течение всего дня. Ночная питательная маска Гибискус и Эстрагон - подарите своей коже роскошь ночного ухода с этой питательной маской. Гибискус, богатый витаминами и минералами, улучшает текстуру кожи и способствует ее увлажнению. Эстрагон, в свою очередь, помогает смягчить кожу и восстановить ее эластичность. Нанесите маску перед сном и проснитесь с ощущением увлажненной, освеженной кожи. Подарите своей коже то, что она заслуживает - нежный и эффективный уход с эксклюзивным набором для лица. Способ применения: Нанесите тоник на очищенную кожу лица, используя ватный диск. Аккуратно протрите лицо, избегая области вокруг глаз. Нанесите маску на очищенную кожу, оставьте на 20 минут, смойте водой. Затем нанесите крем.