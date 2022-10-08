Коллекция Laroom Осень-Зима 2022/23

Свобода выбора, отсутствие границ и органичная дуальность – основные темы новой коллекции осенне-зимнего сезона от российского бренда Laroom.

Играя на контрастах, креативный директор марки Евгения Легкодымова представила в коллекции Осень-Зима 22/23 воздушные топы из 100% шелка, напоминающие парящее облако, которое нежно обволакивает фигуру. Сочетать их предлагается со строго очерченными линиями платья-корсета, которое идеально подчеркивает изгибы женского тела. Жакеты с расширенным плечевым поясом, словно позаимствованные из мужского гардероба, соединяются в гармоничный образ с летящими платьями-комбинациями. Объемные классической формы свитеры, которые согреют свою обладательницу в любую непогоду, украшены наивными ромашками, утонченными абстрактными линиями, романтичным сердцем со стрелами и дерзкой фразой «Êntre sans moi, enfaite, ça ne te vas pas!» (в переводе с французского - тебе, кстати, не идет без меня!). Носить их можно со стегаными юбками мини и миди длины, шерстяными брюками палаццо, обязательно подчеркивая линию талии грубым ремнем в армейском стиле.

Женственные платья – неизменная визитная карточка Laroom. В осенне-зимней коллекции представлены как и знаковые модели бренда, так и смелые вариации классических трикотажных платьев, платьев-корсетов и изделий из шелка со струящейся драпировкой или кокеткой из гипюра.

Спастись от зимнего холода бренд предлагает, укутавшись в пальто из шерсти и кашемира и пальто-пуховики прямого кроя. Модель оттенка lava fall просто создана для тех, кто любит приковывать к себе восторженные взгляды. А более сдержанного серого, королевского синего или бежевого – для тех, кто предпочитает вещи вне времени.

Аксессуарная линия включает в себя сумочки-картхолдеры, ремни, шапки, балаклавы, косынки, шарфы.



