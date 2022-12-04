Магия карт Таро в новогодней капсуле Laroom 

Мерцающий декор олицетворяет свечение созвездий, а принт с черным кроликом – символ приходящего года.

Чтобы сделать новогоднюю ночь еще более волшебной, российский бренд Laroom в новой капсульной коллекции обращается к магическим картам Таро. Эти колоды карт с изображением арканов разных мастей используют в поисках ответов на самые животрепещущие вопросы — к кому, как не к ним обратиться в ожидании нового года?

Тема предсказаний и астрологии прослеживается в мерцающем декоре на жакете, брюхах, юбке и леггинсах, выполненных в таинственном чёрном и глубоком бордовом цветах. Подчеркивающие фигуру платья с декольте выполнены из сияющих тканей и дополнены вышивкой с использованием кристаллов. Объемный серебристый жакет дополнит любой из выбранных нарядов капсулы. И, конечно, джемпер и футболка с изображением таинственного чёрного кролика, который знает ответ на все вопросы о будущем.

Важная деталь – декор съемный, поэтому образы из этой капсулы Laroom можно носить не только в праздники, но и в повседневной жизни.

laroom.ru