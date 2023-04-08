Красивую историю современной девушки представила Ely Mova в L’Officiel Arabia

Ely Mova появилась на обложке L’Officiel Arabia - модного журнала о событиях и новостях из мира высокой моды. Фотограф Евгений Дюжакин создал концепцию съемки, которая продемонстрировала красоту, дерзость и загадочность молодой девушки.

Российская команда осмелилась на эксперимент, добавив оригинальную работу со светом, нестандартные для модной обложки журнала ракурсы, специальные декорации и провокационные дерзкие образы и построив декорации.

Ely Mova с успехом воплотила в жизнь задумку команды - каждый из ее семи образов был особенным, заряженным определенной энергией и отражал разные стороны лич-ности модели. Этой съемкой фотографу удалось рассказать целую историю о том, какой может быть современная девушка - яркой, нежной, дерзкой, сексуальной и притя-гивающей взгляды.

Ely Mova – топ-модель из России, к 22 годам сделавшая успешную карьеру в модельном бизнесе. За ее плечами – участие в показах New York Fashion Week, Berlin Fashion Week, Milan Fashion Week и Paris Fashion Week. Модель также работала для обложек зарубежных глянцевых журналов и снималась в музыкальных клипах известных певцов.

Все снимки можно увидеть на сайте L’Officiel Arabia.