Рада Русских стала героиней обложки L’Officiel India

Эко-активистка, меценат и fashion-дива Рада Русских стала лицом нового выпуска мирового глянцевого издания L’Officiel India. Как сообщает пресс-служба издания, героиня была выбрана неслучайно - редакцию привлекла невероятная самоотдача и профессионализм девушки.

Рада Русских, известная своими активными действиями в защите окружающей среды и борьбе с климатическими изменениями, стала источником вдохновения для миллионов людей по всему миру. Ее преданность делу экологии и стремление к сохранению природы привлекли внимание редакции L’Officiel India, которая предложила возможность поделиться своей историей на обложке журнала. Стоит отметить, что даже здесь Рада ответственно подошла к вопросу и отказалась от участия и публикации в печатной версии издания, поскольку это может навредить окружающей среде. Героиня разместилась в диджитал (онлайн) версии издания.

На обложке Рада предстала в стильном образе, сочетающем модные тренды и экологическую осознанность. В интервью она рассказала о своей миссии, увлечениях, бережном потреблении, важности сохранения природы через призму своего образа жизни и окружающих ее вещей.

Интервью уже доступно для прочтения на официальном сайте издания.