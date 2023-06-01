Kвинтет Игоря Бутмана выступил на открытии Академии «Меганом»

27 мая на открытии Академии творческих индустрий «Меганом» выступил квинтет под руководством «Легенды Тавриды» Игоря Бутмана. Коллектив совместно с резидентами арт-кластера представил концертную программу «Джаз у Меганома».

Участники квинтета — саксофонист Игорь Бутман, пианист Олег Аккуратов, гитарист Евгений Побожий, барабанщик Эдуард Зизак и контрабасист Артём Баскаков презентовали в рамках открытия Академии творческих индустрий «Меганом» концертную программу «Джаз у Меганома». Именитые музыканты выступили на одной сцене с восходящими звездами — резидентами арт-кластера «Таврида» Андреем Рыбальченко и Никитой Злобиным.

Сила созидательной энергии Академии, синергия опыта и молодости артистов, феерия джазовой музыки на берегу Черного моря — все это произвело неизгладимое впечатление на зрителей шоу.

«Я не была поклонницей джазовой музыки, скорее относилась с уважением к этому жанру, так как джаз часто слушают дома мои родители. Не ожидала, что концерт мне так сильно понравится! Очень вдохновилась и впечатлилась выступлением резидентов «Тавриды» на одной сцене с таким маэстро, как Игорь Бутман — было ощущение нереальности и легендарности происходящего. Спасибо артистам и «Тавриде» за такие яркие впечатления! Рада быть частью сегодняшнего открытия!» — поделилась своими впечатлениями от концертной программы участница открытия Академии Александра Пьянзина из Мордовии.

Игоря Бутмана по праву считают главным послом российского джазового искусства на мировой сцене. В 1999 году он основал свои знаменитые Московский джазовый оркестр, Квартет и Квинтет, которые за почти два десятилетия объездили с гастролями сотни городов различных стран мира. В дискографии Игоря Бутмана 17 альбомов, включая диск Magic Land, записанный вместе с Чиком Кориа, Джеком Деджоннеттом, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом и Рэнди Бреккером.

«Академия «Меганом» создает особую творческую среду и форматы, в которых между экспертами и слушателями выстраивается сотрудничество и взаимодействие. Она точно станет точкой сбора наиболее перспективных музыкантов, ведь ребята получат не только теоретические и практические навыки, но и начнут представлять своё творчество массовому зрителю. Моя задача как наставника – передать опыт и секреты мастерства, помочь понять, как даже из простой гаммы делать музыку, творить, давать эмоции, – то необходимое, ради чего люди приходят на концерты и следят за творчеством артистов. На направлении «Музыка» в рамках образовательных программ Академии будем искать самобытных и редких музыкантов и придавать им огранку!» – рассказал Игорь Бутман.