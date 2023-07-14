Летние гастроли знаменитых wellness-специалистов в отеле InterContinental Maldives Maamunagau Resort

Долгие летние каникулы – замечательная возможность совместить долгожданный отпуск с заботой о себе, ведь ученые давно доказали, что эффективность любых процедур кратно повышается, когда человек отдыхает и избавлен от повседневного стресса. Этим летом мальдивский пятизвездочный курорт InterContinental Maldives Maamunagau Resort, расположенный в живописной лагуне атолла Раа, продолжает серию гастролей известных wellness-экспертов со всего мира Wellness Practitioner Programme. В рамках программы, которая продлится до конца года, гости смогут посетить консультации, индивидуальные и групповые мастер-классы у различных специалистов и признанных звезд индустрии красоты, а также познакомиться с самыми актуальными оздоровительными практиками – энегротерапией, звуковой медитацией с поющими чашами, новыми техниками массажа и многими другими.

В августе к команде спа-терапевтов курорта присоединиться специалист по духовным практикам и боевым искусствам, мастер кунг-фу Сифу Аникет. В своей методике оздоровления мастер Сифу сочетает энерготерапию с традиционной йогой, кристаллическим рейки, звуко- и гипнотерапией. Такой комплексный подход позволяет сделать процедуры максимально эффективными. Кроме того, мастер Сифу использует приемы из хапкидо, тхэквондо и кунг-фу – интеграция в оздоровительные сеансы боевых искусств позволяет гостю сконцентрироваться на своих ощущениях как во время медитации, достичь подлинной гармонии тела и разума.

Свое знакомство с древними целительными практиками Сифу Аникет начал много лет назад с путешествия в Индию, где осваивал практику йоги в горах Сахьядри и Гималаев. Затем Сифу совершенствовался в боевых искусствах: занимался муай боран под руководством мастеров из Таиланда, учился кунг-фу у шаолиньских монахов и тайцзи у даосских мастеров, что позволило ему получить три черных пояса.

Занятия с мастером Сифу позволяет научиться фокусироваться в самых сложных ситуациях и обрести внутреннюю силу, не даром его приглашают для обучения полицейских, спортсменов, актеров и руководителей крупных корпораций по всему миру, а теперь его авторский подход и консультации будут доступны гостям курорта InterContinental Maldives.

Тем, кто планирует путешествие в отель на середину июля, повезет вдвойне, ведь до конца месяца в отеле будут проходить гастроли доктора китайской медицины Цзин Ян Чжао. Это уникальная возможность получить консультации сразу двух ведущих специалистов по оздоровлению за одну поездку и почувствовать на себе все преимущества каждой из методик. В своей работе Цзин Ян придерживается целостного подхода в лечении и следует пяти ключевым теориям китайской медицины: теории Цзанфу, теории меридианов, пяти элементов, жизненно важным веществам и Инь и Ян, гости могут рассчитывать на высокую результативность лечения в короткие сроки. Особенно эффективны процедуры будут при усталости и бессоннице, проблемах с пищеварением и кишечником, а также для снятия стресса, улучшения общего самочувствия и балансировки энергий тела.

Дополнить результат от оздоровительных сеансов позволит обширное меню процедур для лица и тела в спа-центре AVI Spa: от расслабляющих массажей до увлажняющих уходов для кожи так актуальных во время длительного пребывания на солнце, чтобы надолго сохранить бронзовый загар, а поддерживать себя в форме можно благодаря занятиям йогой в живописном павильоне с видом на океан, поклонникам оригинальных направлений стоит обязательно попробовать воздушную йогу в шелковых гамаках или ее, еще более экстремальную альтернативу, - йогу на сап-досках.