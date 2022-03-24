Эксперты нового косметического бренда LIFECODE в сотрудничестве с ведущими косметологами и химиками-технологами разработали работающие формулы косметики для тела, в составе которых натуральные и безопасные компоненты в эффективной дозировке. Продукция содержит оптимальное количество активных компонентов, направленных на более глубокое проникновение активных веществ через верхний слой кожи и достижение видимого результата в короткие сроки. На упаковке каждого средства можно увидеть процент ввода активных компонентов с научно доказанной эффективностью.

Lifecode - новый российский бренд на рынке косметики, экспертная лифтинг-косметика на основе активных натуральных компонентов в эффективной дозировке.

LIFECODE можно смело назвать профессиональным экспертным брендом лифтинг косметики для женщин, ценящих себя и свое время, поскольку эффект от использования продукции можно сравнить с салонными процедурами. LIFECODE гарантирует улучшение состояния контуров тела, кожа станет более гладкой и подчеркнутой, а также подарит положительные эмоции от ароматов и невероятно приятных текстур. Вся продукция проходит обязательную сертификацию, а также добровольную в целях подтверждения заявленных потребительских свойств.

В ДНК LIFECODE заложены три основных принципа бренда: разработка высококачественной косметической продукции с использованием лучшего на Российском и Европейском рынках сырья, высокий уровень эффективности косметики по оптимальным ценам, а также подтвержденные многоуровневым лабораторным тестированием свойства, в последствии каждое свойство продукта подтверждается фокус группами. LIFECODE никогда не тестировал и не будет тестировать косметику на животных.

LIFECODE —натуральный код красоты!

Более подробная информация о бренде LIFECODE размещена на сайте: https://lifecode.pro/