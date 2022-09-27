Российский бренд по уходу за кожей и волосами «Лошадиная сила» представляет РЕАНИМАТОРâ - единственную в России коллекцию средств против выпадения волос после COVID-19 и перенесенных вирусных инфекций с клинически доказанной эффективностью!

РЕАНИМАТОРâ ШАМПУНЬ УКРЕПЛЯЮЩИЙ от выпадения и для роста волос, 250, 500 мл.

Гелевая текстура Шампуня укрепляющего от выпадения и для роста волос имеет приятный ненавязчивый аромат, легко распределяется по волосам и при контакте с водой образует воздушную пенку. В состав средства входит триада мощных активаторов роста волос CapixylTM, BaicapilTM и Caffeine, комплекс витаминов B3, B5, B6, B7, C, E, аргинин, кератин и 7 натуральных экстрактов: корень лопуха, перец чили, имбирь, лён, аир болотный, каштан конский и череда. Шампунь серии РЕАНИМАТОРâ предотвращает алопецию и активирует рост новых здоровых волос - реанимирует слабые и спящие фолликулы, питает и укрепляет волосяные луковицы. Мощные активаторы придадут волосам густоту, здоровый блеск и плотность. Волосы приобретут эластичность, гладкость, упругость, прочность, заметно увеличится общий объём волос.

С начала распространения коронавирусной инфекции, ранее перенесенные COVID-19, пациенты буквально заполонили медиапространство своими наблюдениями такого побочного явления как интенсивное выпадение волос. Подписчики социальных сетей активно поднимали нашумевшую тему и демонстрировали в постах и сторис последствия на своих массажных расческах. Вопрос «Как активировать рост волос?» стал одним из самых обсуждаемых.

Безусловно постинфекционные алопеции были и до COVID-19, но согласно публичным статистикам по опросам и наблюдениям пациентов цифры заставляют задуматься. Врачи соотносят данную симптоматику к категории анагеновых и телогеновых алопеций, это когда волосяной фолликул реагирует на инфекционный процесс с ранним либо поздним началом. Масштабно возникла потребность не просто в уходе за волосами, но и в их оздоровлении.

Конечно, технологи российского бренда по уходу за волосами «Лошадиная сила» не оставили без своего внимания это явление, направив все силы на разработку мощных формул для активного восстановления роста волос. С огромным желанием помочь решить эту задачу бренд-команда «Лошадиная сила» представляет новую серию РЕАНИМАТОРâ.

Доказанная эффективность против выпадения волос в течение 1,5 месяцев:

Увеличение густоты волос на 34,1%

Толщина волос увеличивается на 39,4%

Уменьшение тонкости волос на 43,6%

Увеличение роста волос из одного фолликула на 17,9%

Активные компоненты:

Триада мощных активаторов роста волос Capixyl, Baicapil, Caffeine - стимулируют микроциркуляцию и улучшают обменные процессы в клетках кожи головы. Укрепляют волосяные луковицы, предотвращая выпадение, способствуя росту здоровых волос, повышению их густоты и плотности;

Комплекс витаминов B3, B5, B6, B7, C, E в сочетании с аргинином, кератином - пробуждают спящие луковицы, ускоряют клеточный метаболизм, продлевают жизненный цикл волос. Укрепляют волосы от корней до самых кончиков, восстанавливают по всей длине и уменьшают пористость волос.

7 натуральных экстрактов: корень лопуха, перец чили, имбирь, лён, аир болотный, каштан конский и череда - укрепляют волосяные луковицы и способствуют росту здоровых волос.

Аргинин - защищает волосы от ломкости и сечения. Помогает улучшить кровоснабжение волосяных луковиц, тем самым стимулирует рост волос.

Кератин - обволакивает волосы и, проникая вглубь, восстанавливает различные повреждения структуры волоса: заполняет поврежденные участки и воссоздает натуральный слой, достраивает волос до его первоначального состояния.

Эффективность клинически доказана.

Протестировано под контролем дерматологов.

Не содержит парабенов и красителей.

Способ применения: нанести Шампунь на влажные волосы и кожу головы, массирующими движениями взбить пену, промыть тёплой водой, далее нанести Шампунь повторно, вспенить, оставить на 1 минуту, после чего тщательно смыть. Для получения максимального результата использовать в комплексе с укрепляющей Маской и Спреем от выпадения и для роста волос серии РЕАНИМАТОР® курсом не менее 1,5 месяцев.

РЕАНИМАТОРâ МАСКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ от выпадения и для роста волос, 250 мл.

Маска укрепляющая серии РЕАНИМАТОРâ обладает приятной йогуртовой текстурой персикового оттенка, легко распределяется по коже головы и волосам, напитывая их полезными микроэлементами и ускоряя процесс пробуждения спящих волосяных фолликул. Входящие в состав активаторы роста волос CapixylTM, BaicapilTM и Caffeine, комплекс витаминов B3, B5, B6, B7, C, E, аргинин, кератин и 7 натуральных экстрактов: корень лопуха, перец чили, имбирь, лён, аир болотный, каштан конский и череда реанимируют слабые фолликулы, питают и укрепляют волосяные луковицы, а также придают волосам густоту, здоровый блеск и плотность. Волосы приобретают эластичность, гладкость, упругость, прочность, заметно увеличивается общий объем волос.

Способ применения: достаточное количество Маски нанести на кожу головы, распределить массирующими движениями, оставить на 5 минут, смыть большим количеством тёплой воды, избегая попадания в глаза. Для получения максимального результата использовать в комплексе с укрепляющим Шампунем и Спреем от выпадения и для роста волос серии РЕАНИМАТОР® курсом не менее 1,5 месяцев.

РЕАНИМАТОРâ СПРЕЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ от выпадения и для роста волос, 100 мл.

Спрей укрепляющий серии РЕАНИМАТОРâ - комплексный подход к оздоровлению волос и к коррекции алопеции, что является характерным последствием COVID-19. Несмываемая формула полезного эликсира позволяет не приостанавливать процесс активации роста новых здоровых волос даже в трудовые будни, при этом легкая текстура средства абсолютно не вызывает дискомфортных ощущений и не загрязняет кожу головы. Благодаря входящим в состав активаторам роста волос CapixylTM, BaicapilTM и Caffeine, комплексу витаминов B3, B5, B6, B7, C, E, аргинину, кератину и 7 натуральным экстрактам: корень лопуха, перец чили, имбирь, лён, аир болотный, каштан конский и череда, Спрей реанимирует слабые и спящие фолликулы, питает и укрепляет волосяные луковицы, а также способствует активному восстановлению ослабленных, пористых, ломких и лишённых блеска волос.

Способ применения: небольшое количество Спрея распылить на прикорневую зону, распределить массирующими движениями до полного впитывания, не смывать. Для получения максимального результата использовать в комплексе с укрепляющим Шампунем и Маской серии РЕАНИМАТОР® курсом не менее 1,5 месяцев.