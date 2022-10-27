Lotos Forum в инновационном центре Сколково

19 октября в инновационном центре Сколково состоялась важное для всей косметологической индустрии событие Lotos Forum.

В центре внимания была тема трендов и инновационных решений в сфере эстетической медицины Южной Кореи. Спикерами выступили ведущие специалисты косметологии и пластической хирургии, среди которых были Абдурагимов С.А., Беляев А.В., Гамидов А.Б., Иванов А.А., Круглик Е.В., Разумовская Е.А., Тeр-Терьян Э.Г., Шакарьянц Г.А.

В рамках конференции прозвучали не только теоретические речи о важных в индустрии технологиях и инновациях, но и была показана видеотрансляция практического использования авторских методик при использовании препаратов LOTOS Group.

Организатор форума LOTOS Group – компания LOTOS Group – разработчик продуктов для эстетический медицины, представляющий на рынке России, стран СНГ и Европейского Союза четыре крупнейших, функционирующих более 30 лет, южнокорейских завода, на которых созданы собственные научно-исследовательские лаборатории.

Также темами форума стали и который год актуальные вопросы биоревитализации и пилинга, которые в качестве спикера осветила Анна Вячеславовна Карпова. В ходе мероприятия обсудили с Гаянэ Андрониковной Шакарьянц ставший в последнее время популярным SMAS-лифтинг, с Екатериной Владимировной Круглик вопрос потери зрения после инъекций и коррекции нижней трети наполнителями мягких тканей, с Андреем Владимировичем Беляевым моделирование нижней трети лица и многие другие темы бьюти-индустрии, волнующие как специалистов, так и их клиентов. Елизавета Александровна Никитина рассказала о новейших разработках в космецевтике, Эдуард Григорьевич Тер-Терьян – о коррекции средней трети лица у молодых пациентов и пациентов 45+, Султан Абдулкадырович Абдурагимов – о современной технике аугментации губ филлерами, а Андрей Владимирович Беляев – о моделировании нижней трети лица уникальными высоковязкими филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Ведущим форума выступил генеральный директор LOTOS Group Владимир Альбертович Ли.

Такие мероприятия на сегодняшний день являются просто необходимостью, давая профессионалам в сфере косметологии и пластической хирургии новые знания и возможности усовершенствования своей работы. Инновации в индустрии меняют её практически ежедневно, поэтому каждый профи должен иметь возможность узнать всё о новинках препаратов и техник.

После познавательной части мероприятия участников ждало самое настоящее шоу с выступлением звёздных артистов. На сцену в этот вечер после спикеров поднялись группы Банд’Эрос и Куртки Кобейна.