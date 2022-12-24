Лучшие дизайнерские бренды России 2022

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич опубликовал новый ежегодный дизайнерский рейтинг, отмечающий наиболее интересные коллекции и модные образы, показанные ведущими Домами мод, перспективными марками и молодыми дизайнерами нашей страны.

По итогам 2022 года в список лучших российских дизайнерских марок вошли 10 компаний. Главными факторами выбора стали соответствие их творческих работ международному fashion-контексту, системность и ярко выраженный индивидуальный стиль.

Список перспективных марок и молодых дизайнеров России в этом году также включил 10 имен – именно они уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке, отмечает Александр Хилькевич.

ТОП-10 «Лучшие дизайнерские марки 2022, Россия» (по алфавиту):

Alena Akhmadullina

Elena Souproun

Inshade

Izeta

Red September

Tatyana Parfionova

Ulyana Sergeenko

Ushatava

Valentin Yudashkin

Yanina Couture

ТОП-10 «Перспективные марки и новые имена 2022, Россия» (по алфавиту):

Олово

Alexander Arutyunov

Gate31

Korob Korob

Nadia Dunaeva

Natalia Bazanova

Ola Ola

p.p.s.

Svetlana Mikhalenko

Yaspis

Комментируя общее положение дел в дизайнерском секторе российской индустрии моды, Александр Хилькевич отметил следующие моменты.

1. Все меньше марок ставят перед собой задачу показывать интересные креативные решения и профессионально разрабатывать собственный стиль и современный художественный образ. На всю страну осталось всего несколько Домов моды (в первую очередь это, конечно, Модный дом Татьяны Парфеновой, Санкт-Петербург), которые ориентированы на концептуальность и творческий эксперимент. Большинство же марок с разной степенью успеха демонстрируют однотипные решения и тиражируют расхожие копии, заимствованные из второсортных аккаунтов псевдоинфлюэнсеров.

2. Если в период пандемии приток спекулятивного капитала вызвал взрывной рост числа непрофессиональных марок массового формата на маркетплейсах, то минувший год отмечен чередой активных открытий карманных Домов моды. Их основательницами, как и в недалеком прошлом, становятся жены и любовницы богатых мужчин, вынужденных теперь пристраивать свои деньги внутри страны. Стиль коллекций этих новоявленных шанелей местного разлива диктуется предсказуемым вкусом завсегдатаев вечеринок в Дубае, который для многих русских стал уже таким же родным как некогда Европа (ныне недружественная). Прибыли от такого модного бизнеса нет, т.к. большинство платьев раздаривается, а все проблемы заливаются очередным денежным траншем от любимого мужчины. Не создавая никакой ценности, эти компании существенно дестабилизируют рынок: обладая финансами, они оттягивают на себя высококвалифицированные кадры качественных конструкторов и дефицитных портных.

3. Среди положительных моментов минувшего года стоит отметить появление интересных, современные коллекций у аксессуарных марок (украшения, сумки, головные уборы, перчатки) и тему мужской молодежной моды, которую активно развивают новые марки из Москвы и Санкт-Петербурга.

4. Важную структурирующую и консолидирующую роль в жизни индустрии могла бы сыграть Московская неделя моды, которая в этом году по своим масштабам и количеству участников могла бы претендовать на строчку в Книге рекордов. Но количество вовсе не означает профессионализм и качество. Любая крупная международная Неделя моды проводит ежегодно 2 серии показов. Если московская Неделя будет придерживаться такого же графика (т.е. проводиться 1 раз в полгода в постоянные, заранее четко установленные сроки), тогда у нее есть все шансы стать полноценным игроком в этой области. Но если это мероприятие будет проходить в туристском формате раз в год или от случая к случаю, ни о каком профессиональном значении события говорить нет смысла. Официального внятного заявления по поводу дальнейших планов от организаторов Московской недели пока так и не прозвучало, хотя новые кураторы мероприятия со стороны московских властей уже вышли со мной на связь. Скажу одно, вам с этими людьми скучно точно не будет.

5. С точки зрения перспектив развития российской дизайнерской моды одной из главных проблем остается подготовка кадров (по всем направлениям). Страна потеряла наработанную годами развитую систему профессиональных молодежных конкурсов (в т.ч. по теме этники), которые были одним из главных показателей уровня развития мастерства и качества вузовской подготовки. Давно назрела острая необходимость в создании современного Центра по информационной и методической поддержке преподавателей и дизайнерских кафедр страны.

Напомним, с 2001 года Александр Хилькевич первым начал составлять ежегодные рейтинги российской моды.

Александр Хилькевич – знаменитый международный fashion-аналитик, одна из ключевых фигур российской индустрии моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, куратор фэшн-проектов, председатель жюри европейских и российских дизайнерских конкурсов, ведущий эксперт страны по оценке и отбору дизайнерских коллекций.

Под редакцией Александра Хилькевича выпущено 15 книг и учебников по современным мировым методикам конструирования.

Созданные под руководством Александра Хилькевича профессиональные издания "Индустрия Моды", "International Textiles", "Ателье" и др. стали основой для формирования интеллектуального базиса российского fashion-бизнеса в период его становления.