Любимые бренды Timberland и Camper в новом мультибрендовом магазине BOOTWOOD

Компания Jamilco, один из ведущих российских дистрибьюторов зарубежных брендов, запустила собственную сеть мультибрендовых магазинов обуви и одежды BOOTWOOD на базе существующих торговых точек всеми любимого бренда Timberland и со временем расширит свой ассортимент новыми брендами.

Ассортимент магазинов BOOTWOOD включает классические модели ботинок и кроссовок от брендов Timberland и Camper, а также технологичные новинки для любителей путешествий и городских прогулок. Коллекции построены таким образом, чтобы помочь собрать клиенту образ в стиле total look «здесь и сейчас».

Магазины BOOTWOOD созданы для тех, кому важен комфорт и практичность, кто живет в ритме своего города, любит активный отдых, а также следит за последними модными тенденциями и заботится о природе и своем будущем.

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