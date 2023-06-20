Одна из многочисленных причин любить лето – возможность носить открытую обувь и чувствовать тепло летнего солнца от макушки до самых кончиков пальцев. Пришло время убрать сапоги и ботинки, ведь теперь официально наступил сезон сандалий! Независимо от того, планируете ли вы провести все лето на пляже, наслаждаться городскими прогулками или бежать на бизнес-встречи, сандалии от Timberland и Camper сезона SS23 идеально дополнят любой ваш образ.
Если вы ищите прежде всего комфорт и удобство, то спортивный стиль сандалий решит вопрос поиска стильной и практичной обуви. Многие босоножки Timberland и Camper этого сезона имеют высокую массивную подошву и ремешки на щиколотках. Эта тенденция зародилась несколько лет назад и с тех пор продолжает доминировать в дизайне функциональной обуви.
Плетенные или "рыбацкие" сандалии являются продолжением тренда “ugly dad shoes” и привнесут в образ игривую, но практичную винтажную атмосферу. Это идеальный вариант для летних платьев или джинсовых шорт, особенно если вы планируете в течение дня пройти пешком большие расстояния.
Чтобы сохранить на деловой уровне свой образ, или если просто предпочитаете что-то более классическое, то в ассортименте Bootwood представлены кожаные модели Camper, стильные, сдержанные и всегда такие актуальные.
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Новинки от Camper и Timberland: сезон сандалий в Bootwood
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- 20 Июня 202313:10
Одна из многочисленных причин любить лето – возможность носить открытую обувь и чувствовать тепло летнего солнца от макушки до самых кончиков пальцев. Пришло время убрать сапоги и ботинки, ведь теперь официально наступил сезон сандалий! Независимо от того, планируете ли вы провести все лето на пляже, наслаждаться городскими прогулками или бежать на бизнес-встречи, сандалии от Timberland и Camper сезона SS23 идеально дополнят любой ваш образ.
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