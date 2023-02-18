Новые поступления BOOTWOOD: Ботинки Timberland Heritage Rubber Toe

Ботинки Timberland Heritage Rubber Toe – идеальный выбор для путешествий и аутдора, особенно сейчас в середине зимы.



Эти водонепроницаемые хайкеры из премиальной кожи остаются полностью сухими внутри даже в любых условиях. Прорезиненный мыс и конструкция с герметичными швами обеспечивают большую износостойкость и дополнительную защиту от осадков.



Для тех, кто ценит в первую очередь функциональность в гардеробе, базовый черный цвет станет беспроигрышным дополнением к любой одежде.

Более яркие, цветные модели оценят модные энтузиасты, стремящиеся подчеркнуть свою индивидуальность и создать неповторимый стиль!



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