Matrix перезапустил легендарную профессиональную гамму для стайлинга волос Vavoom! В салонах красоты представлены 3 лака для создания совершенных укладок, которые сохранят форму, гладкость и объем 24 часа. Лаки Vavoom! – настоящие чемпионы по фиксации.

Обновленные лаки Vavoom! идеальны для любого случая, с ними можно создать миллион образов. Гамма Vavoom! позволяет сформировать, зафиксировать и контролировать укладку, которая останется превосходной в течение дня и дольше.

Гамма Vavoom! состоит из 3 лаков: Freezing Spray Extra Hold обеспечивает надежный контроль укладки; Freezing Spray Extra Full формирует укладку, придает объем; Triple Freeze Extra Dry с инновационной технологией трехструйного распыления надежно фиксирует укладку. Лаки незаметны на волосах, не оставляют налета и обладают уникальной пирамидой ароматов.

Freezing Spray Extra Hold. Чемпион по фиксации!

Лак Vavoom! Freezing Spray Extra Hold экстрасильной фиксации– универсальный выбор стилиста для создания укладки любой формы и сложности, которая останется идеальной в течение суток. Легендарный лак защищает укладку в условиях повышенной влажности, предотвращает пушистость и поднимает настроение парфюмерной композицией из яблока, акватических нот, дыни, ландыша и мускуса.

FreezingSprayExtraFull. Чемпион по созданию объема!

Профессиональный лак Vavoom! Freezing Spray Extra Full обеспечивает эластичную фиксацию на 24 часа и придает объем, приподнимает волосы у корней, сохраняет и защищает укладку в условиях повышенной влажности, предотвращает пушистость и придает сатиновый блеск. Средство обладает легким цветочно-фруктовым ароматом с нотами яблока, ландыша, дыни и мускуса.

Инновация Vavoom! Triple Freeze Extra Dry с технологией трехструйного распыления

Лак Vavoom! Triple Freeze Extra Dry гарантирует ультрасухое распыление и экстремально сильную фиксацию на весь день. Укладка остается подвижной, волосы не склеиваются. Благодаря многомерному трехструйному распылителю лак наносится легким облаком и быстро высыхает. Солнечный аромат лака Triple Freeze Extra Dry сочетает ноты лимона, нектарина, яблока, ландыша, нероли, кедра и мускуса.

Больше информации о бренде и новинках – на официальном сайте matrix.ru

Лак Vavoom! Freezing Spray Extra Hold сверхсильной фиксации, 500 мл – 1 130 руб.

Лак Vavoom! Freezing Spray Extra Full для эластичной фиксации, 500 мл – 1 130 руб.

ЛакVavoom! Triple Freeze Extra Dry для подвижной фиксации, 300 мл – 1 130 руб.