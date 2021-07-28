Международный ритейлер усиливает свое присутствие в России

Один из крупнейших международных ритейлеров и производителей обуви TAMARIS, входящий в немецкий концерн WORTMANN, заявил об усилении присутствия на российском рынке. До конца 2021 года на территории России сеть планирует открыть 40 розничных магазинов TAMARIS, и еще 150 магазинов – в течение следующих трех лет. Инвестиции в открытие одного магазина колеблются от 3 до 7,5 млн.руб в зависимости от концепции. Об этом рассказал генеральный директор «ВОРТМАНН ВОСТОК» Фридрих Науманн на пресс-конференции, которая состоялась 22 июля в Москве.

TAMARIS – один из крупнейших мировых ритейлеров и производителей немецкой обуви, насчитывающий более 1 000 фирменных магазинов в мире. На российский рынок бренд вышел в 2016 году и сегодня насчитывает более 65 точек. Магазины сети расположены в составе крупных торговых центров, таких как: «Мега Белая дача, «МЕТРОПОЛИС», Columbus, «ПУЛКОВО III», «Галерея», «Аура» (Новосибирск), «Красная Площадь» (Краснодар) и др. Годовой оборот за 2020 год составил 1 млрд.руб. TAMARIS - ритейлер №1 по приросту магазинов LFL на март 2021 года в категории «женская обувь» по версии РБК.

В России TAMARIS развивается посредством системного партнерства, которое предполагает сотрудничество с владельцами моллов, а также с девелоперами жилых комплексов, где предусмотрены коммерческие пространства на первых этажах.

На российском рынке продукция TAMARIS представлена в трех концепциях: SELECT, STORE и SIS. Концепции STORE и SIS – разработаны в Германии и успешно применяются на российском рынке. SELECT – новая концепция бренда, разработанная и успешно реализованная в России, с перспективой распространения на международный рынок. Как отметил Фридрих Науманн, это продукт, который на сегодняшний день будет актуален как формат магазина «у дома» и сможет удовлетворить потребности российских покупательниц в районах и региональных торговых центрах и street retail. «Формат Select будет актуален в первую очередь в Восточной Европе, далее уже сможет распространяться по всему миру», - добавил г-н Науманн.

Информация о группе WORTMANN:

Группа WORTMANN из Детмольда, известная прежде всего своим обувным брендом Tamaris — крупнейшая компания в сфере производства и продажи обуви в Европе. Занимает лидирующие позиции на рынке модельной женской обуви. Ее коллекции предлагаются более чем в 70 странах мира и более чем в 15 000 магазинах обуви. Наряду с основным брендом Tamaris в группу компаний входят такие марки, как Marco Tozzi, Caprice, Jana и s.Oliver shoes. В азиатском регионе группу Wortmann представляет компания Novi Footwear International Co. Ltd., расположенная в Гонконге. Общее количество сотрудников группы во всем мире превышает 1100 человек, а всего продукцию для предприятия из Детмольда производят более 30 000 профессионалов.