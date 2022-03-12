Милан. Международный fashion-показ "Promenade della Moda"

Милан - город индустриальный, оживленный, хаотичный, здесь непрерывная ежедневная суета в лихорадочном движении никогда не прекращается.

27 февраля 2022 г. настал долгожданный момент также для международного Fashion показа "Promenade della Moda", который в этот раз выбрал очень гламурное и шикарное место в одном из престижных районов Милана - Корсо Комо, с самыми модными заведениями. Утонченность, изысканность и гламур - лучше всего описывают эту часть Милана.

"Promenade della Moda" провел показ мод, посвященный не только творениям дизайнеров, но и людям и их историям. История этого путешествия, созданная благодаря творениям дизайнеров, рассказывает об опыте, пережитом в последннее время.

Одной из особенностей «Promenade della Moda» является обмен дизайнерами. В сотрудничестве с другими организациями России и других стран участники получили сертификаты и престижные премии.

В период самоизоляции "Promenade della Moda" запустила онлайн-конкурс под названием "Новая эра Возрождения", предоставив дизайнерам возможность использовать свое воображение и показать через свое творчество, как они представляют себе моду после пандемии. Были выбраны две финалистки: Ольга Рудакова со своим брендом ON.STYLE и Мария Эрдил с "Kimono by Masha".

Ведь только то, что отражает дух времени, становится модным!

Искусство и мода объединяются, чтобы дать жизнь дизайнерским коллекциям. В показе приняли участие дизайнеры из таких стран, как Мексика, Израиль, Россия, Германия, Тунис, Швейцария и, конечно же Италия.

AIMA COUTURE

Бренд высокой моды, создает элегантную повседневную одежду и имеет линию вечерних платьев (от кутюр). Дизайнер марокканского происхождения, но живет и создает свои коллекции в Италии.

ANDRES ROMO

Дизайнер мексиканского происхождения, но создает свои коллекции в Италии. Он представит свою коллекцию «Румбера».

Мехико 1955 год, в Латинском городе, в вечер большой вечеринки, где все гости очень элегантны, красивые танцовщицы танцуют тропические и веселые ритмы.

Истории «любви и страсти» были частью этих танцоров, считавшихся великими звездами.

Румберы-танцовщицы представляли собой явление, которое возмутило столицу Мексики в 40-х и 50-х годах, когда люди столкнулись с моральными и социальными условностями того времени.

Затем румберы стали новым эстетическим предложением эротики в ночных шоу, став частью городской популярной культуры.

Andrés Romo by Andrés Romo посвящает эту коллекцию этим женщинам, полным очарования, красоты и таланта, таким как современная женщина, которой посвящена "La Rumbera" В/Л 2022. Женщина, которая благодаря этим нарядам может чувствовать себя прекрасной и в центре внимания.

MODENARO

Идея создания бренда "Модернаро" принадлежит художнику и теоретику современности Роберто Денти и художнику из России Наталье Морозовой.

Появление направления и воплощение в новые модные решения-результат творческой деятельности и процесс исследования их основной деятельности- Квантовое исскуство.

В "Квантовой коллекции" показана идея совмещения стилей, где классика прекрасно сочетается со спортом и они идеально дополняют друг друга, пополняя коллекцию принтами квантовых работ художников. Квантовая коллекция "Модернаро" в эскизах получила первое место в Москве на выставке "Кутюрье года 2019"

DAVID LAFFITTE PAGANO

Получив диплом в "Академии искусств" в Комо, Дэвид Лафит Пагано начинает свой путь в искусстве.

Дизайнер выставляет свои творения на индивидуальных выставках в Лугано, сразу привлекая к себе внимание критиков и прессы. Его слава растет и продолжает пользоваться большим успехом.

В одном из интервью дизайнер рассказывает о своих работах: «Есть что-то еще нераскрытое, всплывают мистические, неведомые, бессознательные образы. Энергия жеста частично контролируется и представляет собой эмоцию на полпути между рациональностью и инстинктом».

Именно в последние годы растет избранная нишевая клиентура, которая имеет возможность владеть уникальными изделиями, тщательно изготовленными вручную. Цель состоит в том, чтобы получить комплексную обработку материалов, драгоценных камней с большой художественной ценностью.

Женщина, которая вдохновляет бренд, — это женщина, путешествующая во времени, сказочная, многонациональная, красивая и нетипичная, полная индивидуальности и сильной чувственной силы.

Бренд BUGLOR появился совсем недавно, создает одежду для женщин для выхода в свет. Одежда, которая выделяет женщин на вечеринке, выступлении, красной дорожке. BUGLOR – это минимализм, эксклюзивный дизайн, высокое качество, индивидуальный подход, использование метода оригами! Каждый клиент будет чувствовать себя особенным благодаря эксклюзивным вещам и качеству на долгие годы.

MARIA MIRMELSTEIN

Российско-израильский дизайнер Мария Мирмельштaйн представляет свою новую весенне- летнюю коллекцию под маркой "Maria Mirmelstein". Коллекция представлена в любимых дизайнером цветах: черный,красный ,белый.

Мария Мирмельштaйн закончила Академию Моды в Тель-Авиве. Дизайнер черпает вдохновение в бешеных ритмах таких городов, как Москва,Тель-Авив , Милан.

Платья и костюмы Марии Мирмельштайн предназначены для женщин чуть старше 30 лет,которых сама дизайнер называет свободными и раскованными женщинами, которые могут позволить себе немного похулиганить .

Мария Мирмельштайн не ориентируется в своем творчестве на какие -то модные тренды, а следует главному , по ее мнению , правилу в моде - отсутствию правил.

Это добавляет в ее неординарный стиль ноты романтизма, свободы, многофункциональности.

“Одежда , мои коллекции - это мой способ и путь к свободе.”- говорит Мария.

DIVERSO DODICI

Созданный в 2021 году, D1VER2O DODICI — это бренд «Made in Italy», который описывает свой стиль при помощи деталей цветов сумок и уникальных аксессуаров.

D1VERSO предлагает коллекцию унисекс, состоящую из 12 предметов, включая сумки и небольшие кожаные аксессуары, в которых утонченный городской стиль сочетается с роскошью.

Каждый продукт имеет тщательно продуманный дизайн, сочетающий вневременные формы и творческий подход к исследованию новых процессов.

Бренд любит играть с цветами, размерами и деталями, которые создают желание, а цветовые и материальные контрасты являются неотъемлемой частью настроения.

Изделия универсальны и функциональны, текстуры и фактуры выражают творческую душу. Изысканные украшения, минимальные линии и стильные детали рассказаны ремесленным языком.

Коллекция FW22-23 выполнена с вышивкой на разных уровнях и со штампами на коже, которые подчёркивают опыт мастерства Модного Дома. Легендарная кожаная линия доступна в таких цветах, как черный, синий, белый, а линия из кожи и бархата доступна в цветах: черный, синий, темно-зеленый и рубиново-красный.

Источник: журнал Melon Rich

Фотограф: Roberto Meneghin