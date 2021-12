«МИСС ОФИС – 2021» – ЕВГЕНИЯ КАСАТОВА

27 ноября состоялось грандиозное финальное шоу 12 сезона «Мисс Офис». Из 30 блистательных и талантливых девушек победу одержала Евгения Касатова из Тамбова.

В этом году за титул «Мисс Офис» боролись офисные красавицы со всего мира, но забрала главную корону и приз 2 000 000 рублей от Учредителя и Генерального спонсора компании «Комус» 27-летняя Евгения Касатова, начальник отдела маркетинга и внешних связей Музейного комплекса «Усадьба Асеевых».

«1-ой вице-Мисс Офис» стала Костина Алена, эксперт отдела подбора персонала ПАО «Сбербанк» из Москвы.

В подарок Алена получила романтическое путешествие на Мальдивы для двоих c проживанием в отеле Siyam World 5* c питанием WOW! Premium All Inclusive, MacBook Air от компании TORK и яхтенную регату от постоянного партнера PROyachting.

«2-ой вице-Мисс Офис» стала Нелли Гибадуллина, специалист по документообороту в компании Union Wine Invest из Грузии.

Девушка получила в подарок путешествие на озеро Байкал с проживанием отеле Baikal View для двоих, MacBook Air от партнера конкурса компании CDC и яхтенную регату от постоянного партнера PROyachting.

В номинации «Мисс Зрительских симпатий» победу одержала Вешкурцева Екатерина, помощник аудитора в ООО «Балтийская аудиторская компания» из Санкт-Петербурга.

За победу в номинации Екатерина получила путешествие на озеро Байкал с проживанием в отеле Baikal View для двоих, Iphone 13 Pro от компании Союзбланкиздат и яхтенную регату от постоянного партнера PROyachting.

Другие номинации распределились следующим образом:

«Мисс Фото» – Гольцова Валерия, заместитель директора по маркетингу, ООО «Специалист», Алтайский край;

«Выбор Passion.ru» – Лосева Татьяна, бухгалтер, Rubricadecimal-Contabilidade Unipessoal LDA, г. Портимао, Португалия;

«Мисс Талант» – Романенко Юлия, секретарь судебного заседания, Районный суд общей юрисдикции, г. Волгоград;

«Мисс Стиль» – Белозерова Дарья, помощник руководителя, ООО «Группа Акрополь», г. Москва;

«Доброе сердце» – Захарова Анастасия, директор ипотечного центра, САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ», г. Нижний Новгород;

«Мисс Фитнес» – Каптюг Анастасия, менеджер, Танцевальная студия The School, г. Оффенбург, Германия;

«Мисс Интернет» – Мурченко Маргарита, менеджер по управлению персоналом, POETICA SIA, г. Рига, Латвия;

«Мисс Единство» – Клименко Анастасия, инженер по подготовке кадров, ПАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут;

«Мисс Очарование» – Семенова Асият, юрисконсульт, ООО «7 микрон», г. Ярославль;

«Бизнес-леди» – Спицына Дарья, менеджер по развитию бизнеса, Avanti-Group Co., Ltd, г. Хо Ши Мин, Вьетнам.



Красоту, деловые навыки и таланты офисных сотрудниц в этом сезоне оценивало авторитетное жюри:

Председатель – Максим Исаакович Дунаевский – советский и российский композитор, пианист, народный артист Российской Федерации;

Анна Локтионова – победительница «Мисс Офис – 2020», главный специалист по подбору персонала ПАО Банк «ФК Открытие»;

Олег Зорин – заместитель генерального директора компании «Комус»;

Анфиса Чехова – теле- и радиоведущая, актриса;

Егор Бероев – российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий, общественный деятель;

Александра Тарловская – бизнесмен, предприниматель, владелица бренда одежды OVVIO, эксперт Торгово-промышленной палаты, член попечительского совета благотворительного фонда Дмитрия Нагиева;

Ирина Слуцкая – российская фигуристка, депутат Московской областной думы, член Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, председатель президиума Добровольного физкультурного союза, телеведущая;

Сергей Тушев – сооснователь экоцентра «Сборка», эксперт в сфере зеленой экономики;

Саша Савельева – певица, композитор, продюсер;

Сарик Андреасян – кинорежиссер, продюсер.

Ведущими вечера стали Михаил Шац, популярный телеведущий, актер и юморист, и Светлана Бобрикова, директор конкурса.



Оргкомитет «Мисс Офис» благодарит всех, кто оказал помощь и поддержку в организации финального шоу:

Постоянного партнера конкурса – Ювелирный дом Kabarovsky;

За предоставленные коллекции: российский бренд одежды Ovvio Style, бренд бесшовной спортивной одежды Smith Fit, российский бренд женской одежды ANTRES, дизайнера Alena Nega;

Генеральных партнеров – компании Parker, Stabilo, ACCO Brands, бренды Святой Источник, Ariel;

Генерального экопартнера – бренд Synergetic;

Экопартнеров: бренд Levrana, портал Эковики, экоцентр «Сборка»;

Официальных партнеров: Attache, CDC, BIC, Edding, Maped, SvetoCopy, Pilot, TORK, Jardin, Tess, Milan, Союзбланкиздат, Kores, BoardSYS, COLOP, отель Renaissance Moscow Monarch Centre 5*, отель Siyam World Maldives 5*, отель Baikal View, экскурсионное бюро «Высота.Тур», онлайн-школу иностранных языков SkyFord, обучающий центр интернет-маркетинга Convert Monster, школу рисунка и живописи Art-School PaLe’tt, TJ Academy, Valera, STARWIND, Schwarzkopf, BELOR DESIGN.